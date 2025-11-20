Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và Nhà nước Algeria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria năm 1958, Việt Nam luôn trân trọng sợi dây gắn kết bền chặt, tình hữu nghị anh em chí tình, chí nghĩa giữa hai nước, được hun đúc từ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng được sống trong tự do, thịnh vượng.

Chia sẻ kết quả hội đàm rất thành công giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù cho thời gian thay đổi, thế giới thay đổi nhưng có điều không bao giờ thay đổi đó là sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Algeria khi đã luôn bên nhau, đồng cam cộng khổ trong những lúc khó khăn nhất và giờ đây, hai nước lại càng cần phải đoàn kết để phát triển, để dựng xây hai đất nước hùng cường, người dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune xúc động khi được nghe lại kỷ niệm giữa lãnh đạo hai nước, nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Algeria, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, nâng tầm quan hệ hai nước.

Tổng thống khẳng định tình cảm đối với Việt Nam luôn sâu đậm trong cá nhân Tổng thống và trong trái tim nhân dân Algeria; đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Algeria là tài sản chung vô giá cần được gìn giữ, phát huy, nâng lên tầm cao mới phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Với quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập, Thủ tướng cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Hai bên cần ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng mong Tổng thống Abdelmadjid Tebboune chỉ đạo Quốc hội Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng các dự án khai thác chế biến dầu mỏ. Về an ninh lương thực, với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria.