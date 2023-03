Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Dự phiên họp còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai ba Chương trình mục tiêu quốc gia; việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới; tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Quyết liệt, linh hoạt ngay từ đầu năm

Các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Chính phủ, bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc ngay trong và sau Tết Nguyên đán, vừa tập trung xử lý vấn đề phát sinh, vừa cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, thực hiện các giải pháp trong trung, dài hạn để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bền vững.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; lạm phát có dấu hiệu giảm; so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 4,89% trong tháng 1 xuống 4,31% trong tháng 2. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất được điểu chỉnh giảm. Tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã vượt mốc 50 điểm, tăng từ 47,4 trong tháng 1 lên 51,2 điểm trong tháng 2. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 5,1% so với tháng 1 và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, trong 2 tháng đầu năm 2023, hỗ trợ cho 25 triệu đối tượng chính sách xã hội với kinh phí khoảng 9,5 nghìn tỉ đồng; dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt; quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững...

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng; sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các thị trường và kiểm soát lạm phát tăng cao. Do đó, cần có các giải pháp điều hành chủ động, quyết liệt, chính xác, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng hơn, phù hợp với diễn biến tình hình để không làm tăng thêm và hóa giải các khó khăn, thách thức, tận dụng thời gian, cơ hội phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận sôi nổi về thực trạng, những vướng mắc, khó khăn về thủ tục, quy định trong đấu thầu và giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế; đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 2, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, với phương châm hành động "đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả".

Trong đó, tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược; tổ chức nhiều hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia...

“Trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, chúng ta vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa xử lý những vấn đề tồn đọng và giải quyết những vấn đề phát sinh, chưa có tiền lệ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, giúp đỡ của bạn bè quốc, tế tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đà phục hồi và đạt kết quả tích cực, khá toàn diện”, Thủ tướng khẳng định.

Sau khi điểm lại kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức như: ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro; thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của ta bị thu hẹp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn; thị trường, doanh nghiệp bất động sản tiếp tục khó khăn về thanh khoản, dòng tiền; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được xử lý dứt điểm; một số cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thi hành công vụ... Trong khi đó, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Về nhiệm vụ trong tháng 3 và thời gian tới, cùng với nhắc lại các quan điểm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 tại Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn.

“Đảm bảo cân đối, hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất; giữa tăng trưởng với lạm phát; giữa chính sách tiền tệ, tài khóa với các chính sách khác; giữa tình hình trong nước và ngoài nước”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ba chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về thể chế; phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, an sinh xã hội, với phương châm văn hóa ngang tầm với kinh tế, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị; tăng cường đối ngoại; tăng cường truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chủ động đấu tranh với thông tin giả, xấu độc...

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, các chính sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảm mặt bằng lãi suất; tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, xuất khẩu; tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém; đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh mới; có giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các loại thị trường nói chung.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu chi; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; triển khai hiệu quả việc thu thuế đối với dịch vụ ăn uống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp; có phương án xử lý nguồn tăng thu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023, số vốn còn lại của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ Xây dựng chủ trì, khẩn trương hoàn thiện ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trên tinh thần tất cả chủ thể đều có trách nhiệm; phối hợp với các địa phương tháo gỡ vấn đề về quy hoạch, vướng mắc tại các dự án cụ thể, tập trung vào chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Bộ Công Thương rà soát, thúc đẩy phát triển, cơ cấu lại công nghiệp, chú trọng các ngành có tiềm năng, lợi thế giá trị gia tăng cao, bền vững; đẩy nhanh các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn; theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng thiết yếu; phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng chuỗi cung ứng và tiếp tục phát động cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” để tăng cường tiêu dùng trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy các chương trình mỗi xã một sản phẩm; thực hiện nghiêm việc cấm đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo sớm, gỡ thẻ vàng EU; đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang các nước có thế mạnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất phương án xử lý số dư dứt điểm số kinh phí sau khi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; theo dõi sát, kịp thời có giải pháp đảm bảo kết nối cung cầu lao động để phát triển thị trường lao động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và hội nhập; có phương án hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc, giảm giờ làm.

Bộ Y tế tập trung giải quyết triệt để, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt công tác chuẩn bị kỹ cho Kỳ thi Tốt nghiệp, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, xử lý các vấn đề liên quan sách giáo khoa, sách giáo khoa cho người dân tộc. Bộ Khoa học và Công nghệ nỗ lực để năm 2023 hoàn thành được chỉ tiêu về tăng năng suất lao động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiếp tục đàm phán, thúc đẩy mới mới các thị trường, nhất là thị trường Trung Quốc. Bộ Tư pháp chủ trì trong việc hoàn thiện thể chế, nhất là chuẩn bị cho Kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đặc biệt là giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân, tăng cường chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đảm bảo ổn định chính trị, đảm bảo độc lập chủ quyền quốc gia; giữ vững trật tự, an toàn xã, nhất là chống các loại tội phạm xuyên biên giới. Bộ Ngoại giao tăng cường thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về ngoại giao kinh tế. Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan đẩy mạnh truyền thông chính sách, đặc biệt là tham gia lấy ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đẩy mạnh sắp xếp lại doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh, đảm bảo việc lấy ý kiến của nhân dân liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi): xử lý dứt điểm những việc thiếu đất, thiếu vật liệu xây dựng cho các dự án xây dựng hạ tầng giao thông. Các Tổng công ty Nhà nước đẩy mạnh đầu tư phát triển, nhất là các dự án mới có quy mô lớn, hiệu quả, tính lan tỏa cao, ứng dụng công nghệ và tập trung vào các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; thúc đẩy thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở địa phương.

Đặc biệt, tập trung vào 5 nhiệm vụ là: làm tốt công tác quy hoạch; giải quyết những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia; tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và các chuỗi cung ứng.

Các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện. “Nhiệm vụ đặt ra trong tháng 3 và cả năm 2023 là rất là khó khăn, nặng nề; đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo một cách quyết liệt, hiệu quả, tổ chức thực hiện một cách khoa học để chúng ta đạt được mục tiêu”, Thủ tướng nhấn mạnh./.