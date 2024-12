Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, vừa qua có 26 Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam tại 48 quốc gia và một tổ chức quốc tế. Các cán bộ vừa được bổ nhiệm đều là những cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, có kinh nghiệm công tác lâu năm.

Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, các Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; làm việc với các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, thu nhận thông tin phục vụ công tác thời gian tới.

Bày tỏ vinh dự, trách nhiệm lớn lao với đất nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, phát huy năng lực, sâu sát địa bàn; cụ thể hóa, triển khai tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy quan hệ Việt Nam – các nước, tổ chức quốc tế ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc mừng các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện đã được “chọn mặt gửi vàng” giao nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đây là vinh dự to lớn và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; tin tưởng những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, có nhiều cống hiến, đóng góp cho ngành, đã tham mưu nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Nêu rõ vị trí, vai trò và thành tựu to lớn của công tác đối ngoại, ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đối ngoại thành công góp phần thúc đẩy, làm cho đối nội ổn định, phát triển. Do đó, trong ngoại giao phải bám sát đường lối, song phải rất linh hoạt; phải luôn luôn thể hiện được văn hóa Việt Nam, thực sự chân thành, cầu thị, tôn trọng, trên tinh thần lợi ích hài hòa. Quan hệ ngoại giao hai bên tốt hay không có vai trò quan trọng của Đại sứ.

Thông tin tới các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài về thành tựu 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành đã hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, với có 3 trụ cột chính: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

“Những quan điểm này dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được kết tinh văn hoá của dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm, được vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam và trong bối cảnh quốc tế”, Thủ tướng khẳng định.

Nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao cần tập trung thúc đẩy toàn diện: chính trị, ngoại giao; kinh tế, đầu tư, thương mại; văn hoá và giao lưu nhân dân; công tác cộng đồng, bảo vệ công dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đất nước ta đang trong giai đoạn nước rút thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII cũng như xây dựng đường lối của Đại hội XIV, hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập và 50 năm thống nhất đất nước, trước mắt là tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW… để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa nước ta thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường an ninh, an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục triển khai, cụ thể hóa đường lối và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao, nhất là các trọng tâm về kinh tế, phát triển trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 21 của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế.

Lưu ý các Đại sứ, Trưởng đại diện phải lãnh đạo, chỉ đạo và là hạt nhân giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ tại các Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, chăm lo đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ chính sách tốt nhất có thể trong điều kiện đất nước hiện này để các Đại sứ quán, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ tốt nhất đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cùng cả nước bước vào thời kỳ mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh của dân tộc./.