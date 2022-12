Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Luxembourg. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo Ban tổ chức, Luxembourg hiện có 58 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ USD, đứng thứ 17/141 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba của EU tại Việt Nam; các dự án tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoạt động kinh doanh bất động sản...

Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng mạnh những năm gần đây; năm 2019 đạt 96 triệu USD. Đặc biệt, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương năm 2020 vẫn đạt 110,7 triệu USD và năm 2021 đạt 181,6 triệu USD, tăng 64%.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg được tổ chức nhằm nhận rõ tiềm năng, cơ hội đầu tư của mỗi bên để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư. Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hai nước cũng phản ánh, trao đổi, đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ mỗi nước những ý kiến, kiến nghị nhằm thúc đẩy đầu tư hiệu quả hơn. Các quan chức Chính phủ mỗi nước giải đáp, giới thiệu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của mỗi nước tạo thuận lợi cho phát triển đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch Phòng Thương mại Luxembourg Carlo Thelen nhấn mạnh, đã 20 năm mới lại có Thủ tướng Việt Nam thăm Luxembourg. Gần đây, cả 2 nước đều cam kết thúc đẩy kinh tế, thương mại. Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 9 về thương mại ngoài EU của Luxembourg. Việt Nam đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, có tiềm năng phát triển trung tâm sản xuất và chế tạo. Các doanh nghiệp lớn của Luxembourg có mặt ở Việt Nam như Công ty Lux đầu tư vào Việt Nam đạt 2,6 tỷ USD. Các doanh nghiệp Luxembourg có niềm tin mạnh mẽ về sự phát triển trong quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Luxembourg. Trong 50 năm qua đã có nhiều biến đổi, Việt Nam từ một nước có chiến tranh, thống nhất đất nước, trải qua chiến tranh biên giới, bị cấm vận 10 năm, sau đó tiến hành 35 năm đổi mới. Ở Luxembourg từ một nước nông nghiệp trở thành một nước dịch vụ tài chính ngân hàng, một trong những nước phát triển nhất trên thế giới về dịch vụ này. 50 năm đấy cũng vun đắp cho tình hữu nghị 2 nước, hiểu nhau hơn, chia sẻ hơn, có trách nhiệm chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam thực hiện xây dựng 3 trụ cột: xây dựng nền dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xuyên suốt quá trình này Việt Nam phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, đạo đức của con người Việt Nam, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng, môi trường xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam xác định 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng chiến lược. Do đó Việt Nam cần có nguồn lực, có sự hỗ trợ từ bên ngoài phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu, tín dụng...; huy động hợp tác công tư lấy nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Mong Luxembourg giúp đỡ kinh nghiệm cho Việt Nam về lĩnh vực này và Việt Nam muốn học tập, trao đổi.

Theo Thủ tướng, nhà đầu tư đến và phát triển thì Việt Nam phải ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, tiến hành đường đối đối ngoại độc lập, đa dạng hoá, đa phương hoá, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư châu Âu nói chung và Luxembourg nói riêng yên tâm vì Chính phủ Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời được bảo vệ như công dân Việt Nam; cùng nhau hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hoà, khó khăn chia sẻ.

Để thu hút đầu tư, Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế hội nhập được quốc tế vì Việt Nam đã ký 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 64 thị trường lớn trên toàn cầu. Có nhiều Hiệp định Bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Việt Nam phải thực hiện các cam kết quốc tế.

“Việt Nam cần nguồn vốn, cần có công nghệ, cần có sự quản trị tiên tiến phù hợp văn hoá, ứng xử của Việt Nam nhưng đáp ứng yêu cầu hiện đại hội nhập quốc tế, do đó phải có sự giao thoa, học hỏi”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam cần nguồn nhân lực có tay nghề cao, kỹ năng nghề, có trình độ đại học, trên đại học, trình độ nghiên cứu, quản lý. Ông và Thủ tướng Luxembourg đã nhất trí góp phần nâng cao đào tạo trình độ đại học cho Việt Nam.

Hiện nay, Luxembourg đã lựa chọn đúng hướng đi, đi trước đón đầu, tận dụng mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, biết kết hợp xu thế thời đại, sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc.

Quan hệ Việt Nam-Luxembourg đang hết sức tốt đẹp, nhất là đầu tư của Luxembourg vào Việt Nam rất hiệu quả; quan hệ thương mại tăng trưởng nhanh. Giữa Việt Nam và Luxembourg có điểm tương đồng là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều, việc hợp tác vì thế thuận lợi hơn. Do đó, Luxembourg cần tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng phân tích, Việt Nam đang muốn mở rộng thị trường, coi Luxembourg là thị trường cầu nối cho Việt Nam vào EU; ngược lại Việt Nam là cầu nối cho Luxembourg vào ASEAN; phát huy lợi thế Hiệp định EVFTA, đầu tư tốt thúc đẩy thương mại tốt.

Thủ tướng mong các nhà đầu tư hai nước tìm hiểu thị trường, hỗ trợ nhau, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thuận lợi cho nhau phát triển. Trong quá trình hợp tác sẽ có phát sinh vấn đề thì cần thiện chí hợp tác, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ mọi vướng mắc để cùng phát triển./.