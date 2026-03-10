Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống và các nhà Lãnh đạo UAE.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân khu vực trước ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong UAE cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, đạt được giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UAE và các nước trong khu vực thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho xung đột tại khu vực.

Khẳng định Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ là người bạn thân thiết, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian điện đàm; đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp trách nhiệm giải quyết các vấn tại Trung Đông.

Tổng thống UAE nhấn mạnh mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày một vững mạnh hơn, đề nghị lãnh đạo hai nước tích cực tiếp xúc, mở rộng phạm vi kết nối và tương tác ở các cấp khác nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cảm ơn và mong Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết. Tổng thống Sheikh Mohamed Bin Zayed cho biết sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn, sẵn sàng thu xếp cho công dân Việt Nam trở về nhà bất cứ khi nào.

Bày tỏ quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng. Dựa trên tinh thần đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống UAE cho biết sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết, thống nhất của Lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực phù hợp với quan tâm và thế mạnh hai bên như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam – GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao UAE thăm Việt Nam ngay khi tình hình ổn định./.