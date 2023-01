Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh Cao Bằng

Cùng đi có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào các dân tộc tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại huyện biên giới Quảng Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã trao 200 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nói chuyện với bà con huyện Quảng Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đón Xuân Quý Mão 2023, cả nước vui mừng vì mặc dù gặp nhiều khó khăn, song năm 2022 cả nước đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm.

Các khu vực chủ yếu của nền kinh tế không ngừng phát triển mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng được đẩy mạnh, tăng cường, giữ vững... Trong những thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi chúng ta hướng về cội nguồn, tổ tiên, tụ họp, sum vầy cùng gia đình. Việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau của dân tộc ta.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo tinh thần phấn khởi bước sang năm mới với nhiều niềm tin, hi vọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều sáng kiến, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, công nhân, các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ trưởng các cấp chính quyền và người dân phải chú ý đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh, trật tự; chống mê tín dị đoan...



Với phương châm “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, Thủ tướng nhắc nhở, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua; các nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, nhất là về xây dựng, phát triển khu vực biên giới, cửa khẩu. Theo đó, địa phương cần tích cực, chủ động thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón chào Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022; chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng năm mới 2023 sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt nhiều thành tích cao hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác tới thăm, động viên, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa.

Phát biểu ý kiến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những khó khăn, vất vả, nhiệm vụ nặng nề của Bộ đội Biên phòng nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng nói riêng.

“Bộ đội Biên phòng đã quán triệt và nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền, lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cần được quan tâm đặc biệt.

Bộ đội Biên phòng phải góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng Đảng, xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh...

Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới đất liền dài, địa hình hiểm trở; có nhiều cặp cửa khẩu với Trung Quốc. Đồn Biên phòng Tà Lùng có địa bàn quản lý rộng, tính chất quản lý phong phú, đa dạng. Do đó, Đồn Biên phòng Tà Lùng phải phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ biên giới; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc, sự kiện xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực Đồn quản lý.

Thủ tướng cho rằng, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã rất tốt đẹp, nhưng “bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản” sẽ tốt hơn. Trước mắt, Đồn Biên phòng Tà Lùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát trong nhân dân, hỗ trợ để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, rét; nhất là ai cũng được vui Xuân, đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng nói riêng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, đạt được nhiều thành tích, chiến công mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, tối 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Mèn (89 tuổi), có 2 con là liệt sĩ. Hiện Mẹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa ở Tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Thủ tướng Chính phủ chúc Mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất cho Mẹ Mèn, nhất là khi mẹ đã già yếu, ở với một người con cũng đang ốm đau bệnh tật.

Mẹ Lâm Thị Mén bày tỏ xúc động khi được Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng quan tâm động viên; mong muốn mình sống khỏe, sống lâu để tiếp tục được chứng kiến quê hương, đất nước đang đổi thay từng ngày./.