Thủ tướng Lê Minh Hưng: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng

Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026 và một số điểm mới trong quy chế làm việc và nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 5 và thời gian tới.

Phiên họp đánh giá, ngay sau khi Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, trong tháng 4, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "hai con số".

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, theo đó bãi bỏ 184 thủ tục hành chính; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; đơn giản hóa 349 thủ tục; bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Chính phủ cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; triển khai thực hiện chủ trương chuyển Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, các ý kiến đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,2%; thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 18,2 tỷ USD, tăng 32%, vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá, bảo đảm tiến độ các dự án quan trọng; thương mại, dịch vụ giữ đà tăng trưởng; du lịch tiếp tục có bước phát triển mạnh. Sản xuất kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc; các dự án phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai quyết liệt; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước phát triển mạnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Phiên họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức, trong đó nêu rõ sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả; vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn một số bất cập; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn còn chậm…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh, đánh giá cao Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan đã chuẩn bị kỹ các báo cáo và ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của thành viên Chính phủ, các đại biểu.

* Tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển

Cơ bản thống nhất với ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ chung là phải quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ để triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành, kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh văn bản mới.

Thủ tướng giao các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành luật; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật quan trọng như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật đất đai… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Chính phủ trong tháng 5-6/2026 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026. Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa quy trình; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; lấy kết quả triển khai cải cách làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương.

Về nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động xây dựng kịch bản điều hành, ứng phó với các biến động trong nước và quốc tế.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5/2026; đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế, tài chính theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường quản lý thu, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, phát triển các quỹ đầu tư, tín chỉ carbon và tài sản số.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động; nghiên cứu hình thành Quỹ đầu tư quốc gia trên cơ sở cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; giao mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; xử lý dứt điểm tình trạng chậm phân bổ vốn; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, tăng tính công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, lãng phí. Kết quả giải ngân phải được công khai hằng tháng.

Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, kiểm soát tốt thị trường ngoại tệ, tín dụng; bảo đảm thanh khoản hệ thống; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý; đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tín dụng.

Trong phát triển các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là trong các thời điểm thu hoạch cao điểm; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; kiên quyết xử lý vi phạm về môi trường. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, tiêu chí phân bổ vốn, ưu tiên các lĩnh vực cấp bách như nước sạch, phòng, chống sạt lở.

Trong lĩnh vực công thương, Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đẩy nhanh triển khai các quy hoạch, kế hoạch về năng lượng, xăng dầu, bảo đảm cân đối cung cầu. Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; đồng thời đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Xây dựng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Gia Bình, khẩn trương chuẩn bị công tác đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ trong năm 2026.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; phát triển hạ tầng số, dữ liệu quốc gia; xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình kinh tế mới, công nghệ mới; thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Đồng thời, cần tập trung xử lý các điểm nghẽn, đặc biệt là hạ tầng, kết nối dữ liệu; khẩn trương hoàn thiện, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công, đối tượng yếu thế. Ngành Y tế cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm đưa vào hoạt động các cơ sở y tế trọng điểm.

Về tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hợp tác; chủ động theo dõi, đánh giá tình hình để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra./.