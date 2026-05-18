Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlić Radman. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Hoan nghênh Bộ trưởng Gordan Grlić Radman thăm chính thức Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu Croatia tháp tùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Croatia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Croatia thời gian qua, nhất là việc Croatia gia nhập thành công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực đi lại tự do Schengen vào năm 2023, Thủ tướng đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Croatia trong Liên minh châu Âu, khu vực Trung Đông Âu; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại châu Âu, trong đó có Croatia.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay; nghiên cứu thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Croatia tiếp tục có tiếng nói tích cực trong EU, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng; đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, ngài Gordan Grlić Radman bày tỏ vui mừng và vinh dự lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Người là đại diện cho phẩm giá và lương tri của nhân loại.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman khẳng định, Croatia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đánh giá Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác tại khu vực.

Nêu rõ Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Croatia tại Đông Nam Á, Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, năng lượng, cảng biển, du lịch, logistics và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Gordan Grlić Radman bày tỏ cảm ơn và nhất trí cao với các định hướng hợp tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu; khẳng định Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy tham vấn chính trị, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng cho biết Croatia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong ASEAN và trong chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Croatia sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam-EU, trong đó có việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-EU; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.