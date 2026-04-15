Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thi đua - khen thưởng phải gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sáng 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ I của Hội đồng để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong thời gian tới.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan là thành viên Hội đồng.

Hội đồng đánh giá, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức; đạt được nhiều kết quả, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải trở thành hệ sinh thái khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển đất nước của toàn xã hội. Thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt; tạo động lực chuyển hóa chủ trương đúng đắn thành hành động, kết quả thực chất, cụ thể.

Cùng với đánh giá công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Hội đồng đã xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030”; xem xét cho ý kiến về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và cơ bản thống nhất với các nội dung được trình bày, cũng như các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí thành viên Hội đồng; nhất trí và giao Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng hoàn thiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030”.

“Việc phát động phong trào thi đua phải gắn với quan điểm chỉ đạo, tinh thần, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI đặt ra đó là đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhưng phải bền vững và gắn với nâng cao đời sống của nhân dân; mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả và thực chất và gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời”, Thủ tướng lưu ý.

Yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng cho rằng không nhất thiết đưa tất cả chỉ tiêu vào phong trào thi đua mà cần gắn kết với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Phải lấy hiệu quả làm thước đo, theo đó, mục tiêu thi đua cốt yếu là hoàn thành 100% các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của từng Bộ, ngành, địa phương như về thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số... Phong trào thi đua phải gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng, hiệu quả thực chất thay vì hình thức.

Về các nội dung trọng tâm, Thủ tướng cho rằng, để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát lại các phong trào hiện có để tránh trùng lắp về nội dung và tên gọi. Cần có một chương trình thi đua tổng thể, ngắn gọn, có tính đại diện cao để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng chỉ đạo, phong trào thi đua tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, năm nay được xác định là năm hướng về cơ sở, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai, Thủ tướng cho biết tới đây Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung Nghị quyết để khơi thông nguồn lực này.

Nêu tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được thực hiện, hướng tới cắt giảm thêm từ 5% - 10% nữa. Nếu tiết kiệm được 20%, ngân sách sẽ có thêm khoảng 360.000 tỷ đồng cho các ưu tiên quốc gia; tập trung cắt giảm chi phí không thiết yếu, giảm tối đa chi phí mua sắm, hội nghị, hội thảo và đi công tác. Phong trào thi đua cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc với các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Phong trào thi đua phải thực chất, hướng tới những người trực tiếp làm việc tại cơ sở để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các cấp…, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, ách tắc tại địa phương và đơn vị mình quản lý.

Về thời gian thực hiện, Thủ tướng cho biết, phong trào thi đua sẽ thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ, có sơ kết và tổng kết định kỳ; yêu cầu Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Thủ tướng ban hành phát động phong trào thi đua phải gắn liền với Chương trình hành động của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đảm bảo tiêu chí "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm", tránh hình thức./.