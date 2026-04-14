Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico; cùng Thủ tướng tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Slovakia. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico; cùng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước.



Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã gặp gỡ báo chí hai nước; thông báo ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược. Thủ tướng hai nước cũng dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia – Việt Nam.



Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại các buổi tiếp, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico; nhấn mạnh đây là chuyến thăm của vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Chuyến thăm là minh chứng cho tình cảm chân thành và sự coi trọng mà Chính phủ và nhân dân Slovakia dành cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; một dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ sự hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm "Đối tác Chiến lược", thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi trở lại thăm Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị cùng những tình cảm tốt đẹp mà các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. Thủ tướng Robert Fico chia sẻ, cá nhân ông có tình cảm rất đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và một Việt Nam vô cùng năng động trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, nhất là chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế-thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng-an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.

Hai bên nêu bật ý nghĩa quan trọng của giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng vững chắc và động lực quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước./.