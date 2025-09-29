Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga nói chung; là dịp để hai Bên tiếp tục thúc đẩy việc triển khai thực chất những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt sau các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn rất sôi động trong năm 2025.

Nhắc lại cuộc gặp thân tình với Tổng thống V. Putin mới đây nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc và cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào đầu năm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà nước Nga đạt được trong thời gian qua nhất là trong việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn làm sâu sắc quan hệ với Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.