Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia.

Thủ tướng chúc mừng Australia đã tổ chức Bầu cử Quốc hội liên bang thành công và có Chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu, tiến hành chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 rất thành công và đạt nhiều thành tựu nổi bật về phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu và kịp thời về vaccine và thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam, nhất là 14,4 triệu liều vaccine cho trẻ em, giúp Việt Nam đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, sớm trở lại trạng thái bình thường để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.



Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 cũng như các biến động, bất ổn trong khu vực và trên thế giới, nhưng với sự nỗ lực của nhân dân Việt Nam và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng kinh tế cao, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đời sống người dân được nâng cao; tiếp tục bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, năng lượng và chuỗi lao động; đang tích cực tiến hành Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia thời gian qua, trao đổi đoàn và các tiếp xúc cấp cao vẫn được triển khai đều đặn; kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 12,4 tỷ USD trong năm 2021 và Việt Nam bắt đầu có đầu tư trực tiếp tại Australia; hai nước đã thông qua “Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia (EEES)” và “Tuyên bố chung Cam kết hành động thiết thực về khí hậu”; thành lập Trung tâm Việt Nam - Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ký Bản Ghi nhớ về Chương trình thị thực nông nghiệp cho phép lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia…



Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ mới của Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là về tăng cường trao đổi cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư trên cơ sở tận dụng các lợi thế và tiềm năng của hai nước, trong đó có việc mở rộng thị trường do các hiệp định thương mại tự do mang lại; tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, kể cả các mặt hàng nông thủy sản Việt Nam như hoa quả, tôm tươi…; triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia giai đoạn 2020-2023; đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, qua đó củng cố hơn nữa giao lưu nhân dân hai nước.



Thủ tướng cũng đề nghị phía Australia tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ, khởi nghiệp, hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; đề nghị hai bên tích cực nghiên cứu, đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế số, an ninh mạng, nông nghiệp công nghệ cao...



Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và quốc tế; cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này.



Trao đổi về tình hình khu vực, Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa thiết lập với ASEAN; khẳng định Australia tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác với tiểu vùng Mekong; nhất trí sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.



Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp./.