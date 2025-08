Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Sân bay Long Thành phải đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2025

Đối với một số tồn tại nguy cơ chậm tại một số gói thầu do thiếu vật liệu, vướng mặt bằng, thi công chồng lần và khối lượng lớn, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Các tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành đang được thúc đẩy tích cực. Trong đó, tuyến kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 đã hoàn thành; tuyến số 2 kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với tuyến số 1 đạt trên 87%. Hai tuyến đường hiện hữu gồm đường Tôn Đức Thắng (25B) và Nguyễn Ái Quốc (25C) cũng được UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị tăng tốc mở rộng, nâng cấp. Ngoài ra các dự án đường tỉnh 773, đường tỉnh 769, đường tinh 770B đã và sẽ được khởi công trong năm 2026.

Bộ Xây dựng đề nghị đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để kết nối miền Tây và Nam Trung Bộ với Cảng hàng không Long Thành, đặc biệt, phải cải thiện cơ bản giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Làm việc với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giá sát và các đơn vị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, sau 3 tháng Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo, đến nay các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đẩy mạnh, bù lại tiến độ bị chậm trước đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu không thay đổi là Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải cơ bản hoàn thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và bắt đầu khai thác thương mại vào đầu năm 2026. Thủ tướng lưu ý, công việc còn nhiều, toàn là việc khó và thời gian không còn nhiều. Do đó, các chủ thể liên quan phải xây dựng lại đường găng tiến độ; tổ chức phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể có liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, với tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa", “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để hoàn thành cả 4 dự án thành phần cùng lúc để đi vào khai thác đồng bộ.

Thủ tướng chỉ rõ, các chủ thể phải tổ chức công việc chặt chẽ hơn, đồng bộ, nhịp nhàng hơn, huy động thêm nhân lực, trang thiết bị, huy động tổng lực các nhà thầu chính, nhà thầu phụ, lực lượng công an, quân đội tham gia triển khai những phần việc có thể làm. Thủ tướng chỉ đạo song song với tiến độ phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ để nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và đời sống, an toàn cho người lao động.

Cùng với thúc đẩy thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến giao thông kết nối; hoàn thiện hạ tầng viễn thông, điện, nước; cây xanh, cảnh quan môi trường; khu dịch vụ xăng dầu, thương mại, dịch vụ ăn uống…, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy nghiên cứu xây dựng khu đô thị hàng không, khu công nghiệp hàng không, khu thương mại tự do, khu dịch vụ logicstics trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành.