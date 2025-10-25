Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng lên chuyên cơ sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đoàn cán bộ chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia Đoàn công tác.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác.