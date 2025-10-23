Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại và chào mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi thăm cấp nhà nước Việt Nam. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nam Phi trong chuyến thăm Nam Phi năm 2019, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong phát triển đất nước, cũng như vai trò, đóng góp quan trọng của Nam Phi trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao và Nam Phi liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công chung của sự kiện quan trọng này, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chung giữa hai nước như giảm đói nghèo và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh quá trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, một người bạn thân thiết và tận mắt chứng kiến những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển.