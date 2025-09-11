Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo thêm động lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước cùng nhau kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định, bao trùm và thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Australia tháng 3/2024, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - một bước ngoặt lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân thành, tin cậy của Chính phủ và nhân dân Australia dành cho cá nhân Thủ tướng Chính phủ và đoàn cấp cao Việt Nam dịp này; chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Anthony Albanese - đối tác tin cậy, người bạn thân thiết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia; nhấn mạnh quan hệ song phương đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ít người hình dung được; luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Australia đã dành cho Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo cán bộ và cung cấp ODA trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ vắc-xin Covid-19, cung cấp máy bay vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam đến phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.