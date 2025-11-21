Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria (Thượng viện Algeria) Azzouz Nasri. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Algeria Azzouz Nasri nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Algeria; khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới về mọi mặt.

Nhấn mạnh quan hệ lịch sử Việt Nam – Algeria được xây dựng, hình thành và phát triển hết sức tốt đẹp qua nhiều giai đoạn lịch sử, Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri hoan nghênh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Algeria và Thượng viện luôn ủng hộ Chính phủ Algeria phát triển quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Algeria ca ngợi ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng tạo nên nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới; cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ to lớn cho Cách mạng Algeria và Algeria cũng đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam cho đến khi Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975.

Chủ tịch Thượng viện Algeria bày tỏ sự tự hào về quan hệ sâu sắc và bền chặt giữa hai dân tộc và cho rằng việc hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Chủ tịch Thượng viện Algeria nhấn mạnh hai nước có quá khứ hào hùng và chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các lãnh đạo cấp cao của Algeria đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và rất xúc động khi Ngài Chủ tịch Thượng viện và tất cả các Phó Chủ tịch Thượng viện đã dành thời gian đón tiếp chân thành và nồng ấm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các Lãnh đạo cấp cao Algeria.