Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ kiều bào tại Luxembourg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, động viên cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các kiều bào bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Luxembourg; vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, nhất là trong kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và tương lai ngày càng tốt đẹp của đất nước trong giai đoạn tới.

Kiều bào báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình học tập, làm việc, sinh sống tại Luxembourg; khẳng định lòng tự hào dân tộc, tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Một số bà con nêu các kiến nghị, đề xuất, góp ý với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ/ngành về phát triển trong các lĩnh vực như môi trường, khoa học công nghệ, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn...; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Chị Đoàn Thị Nhật Minh, giáo viên trung học cơ sở tại Luxembourg, cho biết mỗi lần về quê hương, không chỉ được cảm nhận tình cảm máu thịt của quê nhà, mà chị còn rất đỗi tự hào khi chứng kiến từ thành phố đến thôn quê ở Việt Nam đều đổi mới không ngừng. Chị mong muốn Việt Nam tổ chức thêm các sự kiện văn hóa để quảng bá văn hóa, con người Việt Nam tại Luxembourg.

Anh Vũ Xuân Thắng, chuyên gia nghiên cứu về viễn thông tại Đại học Luxembourg, cho biết, Luxembourg rất có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, song hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trong giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Anh đề nghị chính phủ thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này.

Sinh viên Nguyễn Bảo Vân đang học tập tại Luxembourg cho biết, cũng như chị, nhiều sinh viên đang theo học tại các nước có mong muốn được trở về quê hương làm việc. Do đó, chị bày tỏ mong muốn Nhà nước có chính sách thu hút nguồn nhân lực này, nhất là đối với các lĩnh vực khoa học cần để phục vụ phát triển đất nước.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng, xúc động được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê hương.

Người đứng đầu chính phủ đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg tuy không lớn nhưng luôn gắn kết, hỗ trợ nhau, gìn giữ văn hóa dân tộc và ngôn ngữ tiếng Việt, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Đặc biệt, bà con tại Luxembourg bước đầu có vị thế, tiếng nói nhất định trong xã hội sở tại, nhiều người có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, vốn là một thế mạnh của Luxembourg.

Về quan hệ Việt Nam – Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển, từ chủ yếu là đối tác phát triển sang hợp tác hai bên cùng có lợi. Trong 50 năm qua, Luxembourg đã từ một nước nông nghiệp trở thành một nước phát triển, với lựa chọn đúng và thành công trong việc phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh là các ngành tài chính – ngân hàng. Hiện nay Luxembourg tiếp tục đi theo đúng xu hướng phát triển của thời đại là xanh, bền vững, chuyển đổi số.

Việt Nam cũng có rất nhiều thay đổi trong 50 năm qua, vượt qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các lệnh bao vây cấm vận..., sau hơn 35 năm Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, sau 2 năm phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2022, dịch bệnh ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Luxembourg đầu tiên của ông và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua, đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Tại Luxembourg, Thủ tướng đã hội kiến Đại Công tước Henri, hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel, hội kiến Chủ tịch Nghị viện Fernand Etgen, gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp… Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đều thể hiện sự chân tình, thẳng thắn trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tới đây hai nước sẽ nâng tầm quan hệ lên một mức mới.

Chuyến thăm thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Quốc hội và Hoàng gia Luxembourg đều có những đánh giá tích cực về cộng đồng người Việt tại Luxembourg và hứa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ta tại Luxembourg hội nhập thành công, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có 5,3 triệu người ở hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 500.000 - 600.000 chuyên gia, trí thức. Cộng đồng người Việt ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, nhiều người tham gia vào bộ máy chính quyền sở tại, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng. Bà con đã tập hợp, thành lập các mạng lưới đổi mới sáng tạo ở sở tại và đẩy mạnh hoạt động về nước, có nhiều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đầu tư về nước; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế; quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn ủng hộ sự nghiệp Đổi mới của đất nước, niềm tin của bà con đối với sự phát triển của đất nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg nói riêng, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Đảng, Nhà nước ta mong muốn bà con đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, vững mạnh, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại; tiếp tục làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Luxembourg; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về cội nguồn, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam tại Luxembourg, đóng góp cho xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khẳng định sự tin tưởng, tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước chính là sự đóng góp thiết thực đối với việc triển khai chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Đối với các đề xuất, sáng kiến, nguyện vọng của bà con, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, những câu hỏi, băn khoăn của kiều bào đều toát lên tình yêu quê hương đất nước. Cùng với giải đáp trực tiếp các câu hỏi của kiều bào, Thủ tướng cho biết những băn khoăn của bà con đều đang được Nhà nước ta thực hiện, tuy nhiên do điều kiện khác nhau nên chưa thể đáp ứng ngay. Sau chuyến thăm này Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cơ quan trong nước triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Luxembourg phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Luxembourg vào dịp Tết cổ truyền dân tộc hoặc Tết độc lập hằng năm. Riêng đối với băn khoăn của kiều bào là nên tiếp tục ở lại nước sở tại hay về xây dựng quê hương, Thủ tướng cho rằng, dù ở đâu trên thế giới, khi trái tim, khối óc hướng về Tổ quốc thì mỗi người con đất Việt đều có cách để giúp quê hương đất nước; Đảng, Nhà nước hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mỗi người, tôn trọng sự khác biệt vì Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là vì cuộc sống hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân. Thủ tướng khẳng định: “Yêu nước không hạn chế phạm vi, không hạn chế không gian, thời gian”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bộ sách dạy tiếng Việt để cộng đồng người Việt tại Luxembourg sử dụng cho các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Luxembourg góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết mẹ đẻ.

Chia tay bà con trong quyến luyến, xúc động trước Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc toàn thể đồng bào ta tại Luxembourg sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; cộng đồng người Việt Nam ở Luxembourg luôn đoàn kết, ngày càng phát triển vững mạnh; luôn luôn hướng về quê hương, đất nước.

* Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng giải đáp tới cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg về việc sửa đổi Luật Đất đai; cho biết Luật Đất đai đang được xây dựng, sửa đổi, trong đó lấy ý kiến rộng rãi toàn dân; cách tiếp cận luật này chỉ đứng sau Hiến pháp; mong bà con có ý kiến tâm huyết, xác đáng vào xây dựng luật.

Đối với việc phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Đảng, Nhà nước đều đã có chủ trương, nghị quyết về vấn đề này; rất mong đồng bào ủng hộ, chung tay cùng cả nước thực hiện thành công các chiến lược, chương trình hành động của nước ta về phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hoạt động gặp gỡ kiều bào cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức tới Đại Công quốc Luxembourg./.