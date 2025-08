Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phiên họp đánh giá, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai toàn diện. Trong đó, Chính phủ, các bộ, ngành đang tập trung hoàn thiện thể chế; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính với 872 thủ tục hành chính, 118 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện với việc nhiều luật được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận vốn, công nghệ, nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất; các vấn đề về thuế, thủ tục hành chính; việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế; công tác thanh tra, kiểm tra; thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân vươn tầm khu vực và toàn cầu…

Ban Chỉ đạo cho rằng, sau 3 tháng ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực, thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong đó, làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ. Tháng 6/2025, cả nước có thêm hơn 24 nghìn doanh nghiệp; tháng 7/2025 tăng thêm hơn 16 nghìn doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng của năm 2025 ên gần 108 nghìn, số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 7 tháng, cả nước có thêm 536 nghìn hộ kinh doanh, tăng 165% so với cùng kỳ; ghi nhận hơn 66,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ.