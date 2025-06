Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Báo chí Cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 – năm 2024. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của Việt Nam – người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi tới các nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo, người làm báo, người làm công tác báo chí trong cả nước và lời chúc mừng tới các tác giả đoạt giải. Thủ tướng nhấn mạnh, khởi đầu từ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong suốt chặng đường lịch sử 100 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò là vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén, quan trọng, với tôn chỉ tất cả phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, có những đóng góp, cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào - dù trong lao tù khổ sai "địa ngục trần gian" của đế quốc, thực dân, nơi chiến khu cách mạng đầy khó khăn, gian khổ hay trên các chiến trường khốc liệt,trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ đầy hiểm nguy, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn khẳng định chân lý, chính nghĩa, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, làm nên lịch sử 100 năm vẻ vang, những người làm báo luôn thấm nhuần, khắc ghi và làm theo lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ" và "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà".