Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các Bộ, cơ quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026; phân tích kỹ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã được giao rất cụ thể tại Kết luận 18-KL/TW với việc điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng...

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc đánh giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có vị trí, vai trò rất quan trọng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm sự ổn định tiền tệ, an toàn cho cả hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, thực hiện chính sách tiền tệ, điều tiết linh hoạt, phù hợp tín dụng toàn nền kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn báo cáo tình hình hoạt động của ngành ngân hàng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tạo áp lực lớn đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, lãi suất, tín dụng, tỷ giá..., Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bám sát Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động, linh hoạt, kịp thời trong tham mưu, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng (tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định; tích cực triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng yếu kém...), góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cung ứng vốn, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực, kết quả quan trọng đạt được của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, toàn ngành ngân hàng thời gian qua, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước.

Phân tích tình hình thế giới và nhiệm vụ trong nước thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ lãnh đạo tới các đơn vị trực thuộc là rất lớn, mà trước hết là cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định thì người dân và doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần “ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới.

Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc nhằm tạo bước chuyển căn bản trong chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị, tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Chương trình hành động Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; phân công rõ tổ chức, cá nhân thực hiện, yêu cầu kết quả đầu ra, lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo với thời hạn hoàn thành cụ thể; đây là cơ sở để đánh giá cán bộ theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các nền kinh tế lớn, nâng cao năng lực phân tích dự báo, để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Việc điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Các bên liên quan thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Đơn vị điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Các bên liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án. Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

Thủ tướng nhấn mạnh, vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Bài toán cuối cùng là nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ tài sản đó, yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025". Từ đó, đơn vị khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận số 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý II/2026); nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đặc biệt là đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối; khẩn trương hoàn thiện ngay phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Kết luận của Thường trực Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đồng thời, các bên liên quan tăng cường, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính sách; kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành chính sách vĩ mô; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.