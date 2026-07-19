Thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định, hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 98,25%, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố;có 24 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó nhiều trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với Đề án xây dựng 15 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, giai đoạn 1 đã triển khai 4 trường, góp phần giải quyết bài toán cơ sở vật chất vùng khó.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới ở xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Trong buổi làm việc, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, phát triển đội ngũ nhà giáo, biên chế giáo viên; đồng thời giải đáp các đề xuất của địa phương.

Đánh giá cao những kết quả Quảng Trị đạt được trong phát triển giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và những nỗ lực đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị, tỉnh Quảng Trị cần chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai năm học 2026-2027; đồng thời tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 71 để đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện các điểm nghẽn và tập trung thực hiện các định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bộ trưởng cho rằng muốn nâng cao chất lượng giáo dục, cần bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; sắp xếp mạng lưới trường lớp, điều phối giáo viên hợp lý để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đồng thời quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ xã hội; phát huy vai trò của gia đình và nhà trường nhằm hạn chế bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Quảng Trị cũng cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa; khẩn trương hoàn thành và đưa các công trình trường nội trú vào sử dụng, rà soát nhu cầu đầu tư để tránh lãng phí, bảo đảm khai thác hiệu quả, vận hành an toàn và tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và tâm lý.

Trước đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới ở xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị./.