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Thống nhất các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp Hội đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.