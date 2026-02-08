Thiết thực chăm lo Tết cho người dân vùng biên giới

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhân dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để hộ dân nào ở khu vực biên giới không có Tết.

Khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân ở vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN



Theo ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức hằng năm ở khu vực biên giới. Đây là sự tri ân của Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới và thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là hoạt động vui Xuân, đón Tết, mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, cùng nhau xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Thông qua chương trình, chính quyền xã Buôn Đôn mong muốn tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng xã Buôn Đôn ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay là lần đầu tiên chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" triển khai đồng thời tại xã biên giới trên đất liền Buôn Đôn và xã biên giới biển Tuy An Đông. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự gắn kết rừng – biển, biên giới đất liền – biên giới biển, thể hiện tinh thần đoàn kết của một không gian phát triển mới.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết; trao 16 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ các xã biên giới; tổ chức "Gian hàng 0 đồng" và trao 1.700 suất quà cho các gia đình, đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất học bổng và 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh trong các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt người… Tổng kinh phí chương trình là hơn 2,2 tỷ đồng.

Trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa, gần gũi với đồng bào các dân tộc; qua đó, đã huy động được sự vào cuộc, chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi./.