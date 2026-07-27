Thêm sản phẩm du lịch mới nơi địa đầu Tổ quốc

Lễ ra mắt điểm check-in "Chạm Lũng Cú" tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát

Điểm check-in "Chạm Lũng Cú" được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa với không gian mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo thêm địa điểm để du khách tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi đến với Lũng Cú. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách; đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua các hoạt động dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm check-in "Chạm Lũng Cú" là bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại điểm check-in "Chạm Lũng Cú". Ảnh: TTXVN phát

Xã xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, lấy bảo tồn văn hóa và cảnh quan làm nền tảng; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để tạo thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Thời gian qua, cùng với việc phát huy giá trị Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, điểm Cực Bắc, làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải và làng văn hóa Ma Lé, địa phương đã phát triển nhiều sản phẩm trải nghiệm như cưỡi ngựa, không gian văn hóa cộng đồng, các hoạt động khám phá đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc... Hạ tầng du lịch cũng từng bước được hoàn thiện với 15 nhà hàng, hơn 80 cơ sở lưu trú gồm: homestay, nhà nghỉ, bungalow cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm, vận chuyển phục vụ du khách.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lũng Cú đón gần 330.000 lượt du khách, trong đó có hơn 80.800 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định du lịch đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng hình ảnh Lũng Cú là điểm đến xanh, thân thiện, giàu bản sắc.

Ngay sau nghi thức cắt băng khai trương, các đại biểu và đông đảo du khách đã tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm tại điểm check-in mới. Việc đưa "Chạm Lũng Cú" vào hoạt động không chỉ làm phong phú thêm chuỗi sản phẩm du lịch của xã mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của vùng cực Bắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước…/.