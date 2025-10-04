Thêm một của hàng sứ Ngoại Lệ Minh Long tại Tp. Hồ Chí Minh

Sở hữu sứ cao cấp trong tầm tay

Cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long mang đến lựa chọn đặc biệt: những sản phẩm không đạt chuẩn tuyệt đối về hình thức, nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn giá trị cốt lõi: chất liệu sứ lành tính, an toàn cho sức khỏe, độ bền vượt thời gian và nét thẩm mỹ đặc trưng của Minh Long.

Cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long vừa chính thức khai trương tại 124 Đinh Bộ Lĩnh, P. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Đến với cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long khách hàng có thể tìm mua cho gia đình mình nhiều sản phẩm ưng ý.

Đây là cơ hội hiếm có để các khách hàng tiếp cận dòng gốm sứ cao cấp với mức giá hợp lý nhất, mà vẫn giữ được cảm xúc trân quý trong từng bữa ăn, tách trà hay món quà trao tay.

Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm lý tưởng, Cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long tại P. Bình Thạnh còn là điểm dừng chân đầy cảm hứng dành cho các tín đồ gốm sứ. Tại đây, mọi người có thể chạm tay vào những bộ bàn ăn trang nhã, bộ trà thanh thoát, bình hoa nghệ thuật hay các món quà đậm đà bản sắc Việt. Mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện về tay nghề tinh xảo, niềm đam mê chế tác, và hành trình giữ gìn tinh hoa sứ Việt qua nhiều thế hệ.



Nhiều quà tặng ý nghĩa trong dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, Cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long tại P. Bình Thạnh dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi đặc biệt. Áp dụng từ 04/10 đến 15/10/2025.

Check in nhận quà - Số lượng giới hạn:

50 Khách hàng check in sớm nhất tại cửa hàng sẽ nhận ngay Bộ 4 chén Gourmet Lys trắng ngà.

Chốt đơn quà tặng liền tay

Khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000đ sẽ được tặng 01 dĩa sứ cao cấp nằm trong danh mục quà tặng của cửa hàng.

Một số sản phẩm trong cửa hàng Sứ Ngoại Lệ Minh Long.

Ưu đãi khách sỉ với chiết khấu hấp dẫn:

Đơn hàng từ 5 triệu - dưới 10 triệu: chiết khấu 5%

Đơn hàng từ 10 triệu - dưới 30 triệu: chiết khấu 7%

Đơn hàng từ 30 triệu trở lên: chiết khấu 10%

Sự ra đời của Cửa hàng Sứ Ngoại Lệ tại P. Bình Thạnh nói riêng và Tp. HCM nói chung không chỉ mở rộng mạng lưới tiếp cận khách hàng, mà còn tiếp nối hành trình mang đến trải nghiệm mua sắm sứ chính hãng với mức giá hợp lý. Đây cũng là bước tiến gần hơn đến sứ mệnh mà Minh Long theo đuổi: để mọi gia đình Việt đều được sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần vun đắp một cuộc sống xanh bền vững.