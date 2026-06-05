Thêm kênh gây quỹ cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã

Người dân giao nộp cá thể chim công quý hiếm. Ảnh: TTXVN phát

"Đóng góp xanh" được thiết kế như một giải pháp kết nối giữa người dùng với các chương trình và dự án bảo tồn môi trường uy tín. Thông qua ứng dụng ACB ONE, khách hàng có thể lựa chọn dự án, thực hiện đóng góp và theo dõi thông tin liên quan đến dòng tiền. Nguồn đóng góp được quản lý thông qua các tài khoản riêng cho từng chiến dịch, đồng thời có báo cáo và cập nhật định kỳ.

Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa ACB và Conservation Vietnam nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. Các nguồn lực huy động được dự kiến tập trung cho công tác cứu hộ, chăm sóc động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là các khu vực rừng.

Cụ thể, thông qua ACB ONE, nguồn đóng góp từ khách hàng sẽ được phân bổ cho các chương trình và dự án bảo tồn trọng điểm như bảo tồn các loài linh trưởng quý hiếm; bảo tồn bò tót và các loài thú móng guốc lớn; hỗ trợ phục hồi các loài nguy cấp, trong đó có gà lôi lam mào trắng; đồng thời hỗ trợ các sáng kiến bảo tồn do cộng đồng và tổ chức địa phương thực hiện.

Cá thể chim công là giống cái, nặng khoảng 4kg. Ảnh: TTXVN phát

Người dùng có thể tham gia thông qua mục "Đóng góp xanh" trên ứng dụng ACB ONE với quy trình tương tự một giao dịch chuyển tiền. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ gây quỹ cũng như tình hình triển khai các dự án được hỗ trợ.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, song nhiều loài động vật hoang dã đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do mất sinh cảnh, săn bắt trái phép và hạn chế về nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn. Trong bối cảnh đó, các nền tảng huy động nguồn lực từ cộng đồng được xem là một trong những giải pháp nhằm mở rộng nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn dài hạn.

Theo ACB, việc triển khai "Đóng góp xanh" là một phần trong định hướng phát triển bền vững của ngân hàng, thông qua việc lồng ghép các hoạt động tạo tác động xã hội và môi trường vào hệ sinh thái dịch vụ số. Bên cạnh chương trình này, nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, ACB cũng triển khai một số hoạt động cộng đồng khác như hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho sinh viên và các chương trình hướng đến giáo dục, y tế và môi trường./.

Ở một diễn biến khác, Công an phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận và phối hợp cứu hộ một cá thể chim công quý hiếm do người dân tự nguyện trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.