Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Theo ông Đặng Minh Thông, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 cần bám sát yêu cầu thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, các đội tình nguyện còn tham gia sâu hơn vào nhiệm vụ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và cộng đồng số.



Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sau hơn 30 năm, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Thành phố đã trở thành biểu tượng đẹp của phong trào thanh niên cả nước. Từ Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” năm 1994 đến các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh…, tuổi trẻ Thành phố luôn phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.



Với chủ đề công tác năm 2026 là “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai đồng bộ với 4 chiến dịch và 2 chương trình. Theo Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Bàn định danh điện tử lưu động của Công an phường An Đông trong Ngày hội “Điểm chạm số 2026”. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Điểm nhấn của chương trình năm nay là triển khai “Mùa hè số” nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện với các hoạt động giới thiệu trailer “Mùa hè số”, phát động các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở, tổ chức Ngày hội “Điểm chạm số 2026”, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số cho người dân.



Ngay sau lễ ra quân, tuổi trẻ Thành phố đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng tại cơ sở. Trong khuôn khổ Ngày hội “Điểm chạm số 2026”, nhiều gian hàng trải nghiệm kỹ năng số thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Tại gian hàng “Kỹ năng số cơ bản” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, người tham gia được trải nghiệm các trò chơi, trả lời câu hỏi tương tác về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo và cách tiếp cận thông tin an toàn trên môi trường mạng.



Tại điểm học lớp Đom đóm xanh (phường Phú Thạnh), Đoàn phường đã tổ chức ra mắt đội hình “Gia sư áo xanh” đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè năm 2026. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như: Tập huấn kỹ năng “Sử dụng điện an toàn” cho thiếu nhi; trao tặng 50 suất học bổng Tiếng Anh trực tuyến với tổng trị giá 37,5 triệu đồng cùng nhiều phần quà học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Lớp học được duy trì từ năm 2022 nhằm hỗ trợ con em công nhân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; tạo sân chơi lành mạnh, trang bị kỹ năng sống cần thiết cho thiếu nhi trong dịp hè”, bạn Nguyễn Văn Kiều, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đom đóm xanh phường Phú Thạnh chia sẻ.





Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành truyền thống đẹp và môi trường rèn luyện đặc biệt của thanh niên Thành phố. Khi khoác lên mình màu áo tình nguyện, mỗi chiến sĩ đang đại diện cho hình ảnh thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình, tiên phong và kỷ luật. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục được triển khai theo phương châm “3 chung”, “3 liên kết”, hướng đến hiệu quả thực chất, bền vững và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, địa phương.



Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra đến tháng 8/2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và xây dựng đô thị văn minh; qua đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Thành phố trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Sáng 31/5, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Ngày hội Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026.

Đây là dịp để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố đối với vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngoài ra, Ngày hội Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 cũng là dịp lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội và lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững. Các hoạt động phải bám sát chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, nhu cầu chính đáng của nhân dân; tránh hình thức, dàn trải; gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, xóa điểm ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh, tạo không gian xanh, tuyến đường xanh, trường học xanh, khu dân cư xanh. Đối với thiếu nhi, cần tổ chức các hoạt động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo để giáo dục các cháu bằng trải nghiệm thực tế, giúp hình thành thói quen tốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các cấp cán bộ Đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số" tại từng xã, phường, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các nền tàng số phục vụ sản xuất, kinh doanh; chăm lo thiết thực để thiếu nhi có một mùa hè an toàn, bổ ích, giàu trải nghiệm. Các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội cần huy động tốt nguồn lực xã hội, hỗ trợ ít nhất 6.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiệu quả các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, nhất là bơi lội, phòng chống đuối nước, tai nạn. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, lan tỏa giá trị tốt đẹp của Chiến dịch; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tấm gương đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Tại buổi lễ, hàng chục cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí, nguồn lực để phục vụ cho chiến dịch, trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng kinh phí để trang bị máy tính, phòng học hiện đại cho các trường…

Ngay sau lễ xuất quân, trên 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh đã ra quân thực hiện các chương trình phần việc như: vệ sinh môi trường, khai thông dòng chảy Hồ Búng Xáng do Đoàn phường Tân An phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ thực hiện; chương trình Hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ; hoạt động thu gom rác thải, làm sạch vỉa hè và dải phân cách tại nút giao thông IC3 do Đoàn phường Hưng Phú phối hợp cùng Đoàn phường Cái Răng, Ban thanh niên Công an thành phố, Đoàn trường Đại học Tây Đô, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức; hoạt động xóa điểm đen rác thải do Đoàn xã Thuận Hòa tổ chức và hoạt động “Vui hè trải nghiệm - Lan toả yêu thương” do Đoàn xã Gia Hòa tổ chức./.