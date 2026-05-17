Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tục thực hiện ghép tim cứu sống người bệnh suy tim nặng​

Chiều 15/5/2026, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin có nguồn tim hiến từ người cho chết não. Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định ghép quả tim hiến tặng này cho một bệnh nhi 15 tuổi. Bệnh nhi này bị suy tim giai đoạn cuối, chức năng co bóp giảm sâu, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Người bệnh đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong nếu không có nguồn tạng phù hợp để thay thế kịp thời.

Quả tim hiến được vận chuyển đưa vào phòng mổ để ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/5, quả tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh. Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình sau ghép.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính: Áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị gấp rút. Từ khi xác định có tim phù hợp đến khi hoàn tất các thủ tục và đưa tạng về phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị và huy động gần 100 thành viên thuộc nhiều ê-kíp chuyên môn, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ tham gia ca ghép.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghép tim cho người bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 10/5/2026, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành ghép tim cho một nam bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối từ trái tim hiến tặng của một người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Đáng chú ý, trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo) để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim. Và “phép màu” đã đến khi trái tim của người hiến vượt hơn 1.700 km đã đập trở lại trong lồng ngực của chàng trai 23 tuổi.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, đây là các ca ghép tim thứ 10 và thứ 11 mà đơn vị này đã thực hiện được. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang chờ đợi nguồn tạng phù hợp để có thêm cơ hội điều trị. Vì vậy, mỗi nghĩa cử hiến mô, bộ phận cơ thể người đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. “Chúng tôi trân trọng tri ân người hiến và gia đình người hiến, hy vọng nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, góp phần mở thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép”, Giáo sư Nguyễn Hoàng Định chia sẻ./.