Tin tức
Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành 10 phường mới
Theo đó, phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên 138,66 km2 và quy mô dân số 39.213 người.Trên địa bàn phường hiện có 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, với tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Phường còn sở hữu 4 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp Hà Mỵ với diện tích 10 ha; Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 với diện tích 105 ha; Cụm công nghiệp Tân Phú 1 với diện tích 49 ha… Những năm qua, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 91,2 triệu đồng/người/năm; toàn xã hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo…
Phường Lộc Ninh có diện tích 67,51 km2 và quy mô dân số 31.484 người. Phường Tân Khai có diện tích 161,79 km2 và quy mô dân số 39.147 người.
Phường Nhơn Trạch (diện tích 108,04km2; 156.798 dân số), là cửa ngõ giao thương chiến lược phía Tây Nam thành phố, kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm. Phường phát triển về công nghiệp, dịch vụ logistics và là đô thị vệ tinh sân bay Long Thành và sở hữu tiềm năng du lịch sinh thái.
Dự và phát biểu lại lễ Công bố thành lập phường Nhơn Trạch, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, Nhơn Trạch là địa bàn có quy mô dân số đông, tập trung nhiều khu công nghiệp và luôn nằm trong tốp đầu đóng góp ngân sách cho thành phố. Sự kiện chính thức trở thành phường mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình của Nhơn Trạch từ mô hình quản trị nông thôn sang chính quyền đô thị hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của thành phố Đồng Nai.
Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị phường Nhơn Trạch khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị đô thị hiện đại và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Song song đó, tập trung cao độ cho công tác quản lý đô thị từ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đến bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sớm đưa vào khai thác.
Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Đồng Phú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn lưu ý: Đồng Phú khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị; bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực quản lý đô thị, phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, phường tổ chức quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, bền vững; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn...