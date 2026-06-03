Thanh niên đồng hành, chuyển đổi số trở nên dễ tiếp cận

Tổ dân phố Nam Hải 2, phường Hải An, thành phố Hải Phòng có khoảng 500 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu. Đây là khu vực dân cư biến động tương đối lớn, do vậy tổ dân phố có vai trò rất quan trọng trong rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư đồng bộ, hỗ trợ người dân tiếp cận với chính quyền số thuận tiện và đảm bảo an sinh xã hội. Để đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi với các tiện ích trên môi trường số thông qua ứng dụng VNeID, tổ dân phố phối hợp đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt hỗ trợ người dân cập nhật thông tin, sử dụng ứng dụng quan trọng.

Anh Đinh Công Sơn, Bí thư Chi đoàn, Tổ dân phố Nam Hải 2, phường Hải An trao đổi với đoàn viên trong chi đoàn nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Theo ông An Văn Hưng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nam Hải 2, nhận thấy vai trò cấp thiết của việc cập nhật đầy đủ các ứng dụng phục vụ cuộc sống trên môi trường số, ông đề nghị Bí thư Đoàn phường Hải An tăng cường lực lượng thanh niên xuống tổ dân phố tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chuyển đổi số. Dịp cuối tháng 5, thanh niên phường Hải An đã xuống tổ dân phố Nam Hải 2 hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Theo anh Đinh Công Sơn, Bí thư Chi đoàn, tổ dân phố Nam Hải 2, phường Hải An, ngay sau khi nhận phân công của lãnh đạo Đoàn phường, Chi đoàn nhanh chóng tập hợp các bạn thanh niên tinh nhuệ đang sinh sống, học tập tại địa phương đến từng nhà hỗ trợ bà con. Khó khăn nhất trong hoạt động hỗ trợ này là những người cần trợ giúp đều đã cao tuổi, không nhớ tên ứng dụng, không nhớ mật khẩu VNeID. Do đó, Chi đoàn cùng tổ dân phố thống nhất, khi cài đặt sẽ lấy những tên dễ nhớ, dễ thuộc các bạn đoàn viên cẩn thận ghi lại vào sổ cho những người cao tuổi. Cùng với hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, trước đó thanh niên tổ dân phố Nam Hải 2 đã có nhiều đợt kết hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ nhân dân sử dụng ứng dụng trên môi trường số hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Dong, 76 tuổi, người dân sinh sống tại tổ dân phố Nam Hải 2 cho biết, sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên trong cài đặt “Sổ sức khỏe điện tử" nói riêng và các ứng dụng khác nói chung rất cần thiết và hữu ích. Các bạn đoàn viên hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết, kiên trì đến khi người cao tuổi sử dụng thành thạo. Khi sử dụng các ứng dụng trên môi trường số, bản thân ông Dong thấy mình trẻ ra, có thể bắt kịp nhịp sống số dễ dàng.

Thời gian qua, cùng với triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số” hỗ trợ các trung tâm hành chính công và người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh niên thành phố Hải Phòng còn có nhiều hoạt động sáng tạo trong cuộc cách mạng số, đặc biệt là đa dạng hình thức truyền thông. Nổi bật nhất trong hoạt động này phải kể đến series podcast “Chuyện từ bóng tối” mới được Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an Hải Phòng công chiếu số đầu tiên vào trung tuần tháng 4. Theo Thành đoàn Hải Phòng, đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, đồng thời đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên theo hướng sáng tạo, gần gũi với giới trẻ.

Thanh niên hỗ trợ người dân lấy phiếu thực hiện dịch vụ công tại UBND phường An Hải, Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng tổ chức trung tuần tháng 5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng đánh giá cao đóng góp của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số. Những đóng góp quan trọng đó đã góp phần đưa Hải Phòng hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực đặc thù như, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao.

Cũng tại đại hội này, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm gợi mở một số nội dung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng tập trung triển khai thời gian tới. Trong đó, Hội tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và triển khai phong trào thanh niên. Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo không gian mới để thanh niên hình thành tư duy, phương pháp làm việc hiện đại và tri thức mới. Các mô hình như, "Bình dân học vụ số", Tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp hay xây dựng đô thị thông minh cần tiếp tục được mở rộng, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt Hội cần nâng cao hiệu quả hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng, hiện thành phố có khoảng 973.000 người trong độ tuổi từ 16 - 30, chiếm 20,8% dân số. Trong nhiệm kỳ 2026-2029, chuyển đổi số tiếp tục là nhóm nhiệm vụ hàng đầu các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng phấn đấu 300.000 lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động đào tạo, tập huấn, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong học tập, việc làm, sinh hoạt./.