Thanh niên Công an Thủ đô thực hiện "3 liên kết" trong hoạt động tình nguyện Hè 2026

Lễ phát động chiến dịch thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, 80 thanh niên Công an Thủ đô tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026 đã được tuyên dương và báo công tại Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hà Đông, Hà Nội). Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện; đồng thời là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè là hoạt động thường niên duy trì suốt 27 năm qua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo và mang ý nghĩa thiết thực. Các cấp bộ Đoàn trong Công an thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia giải quyết những nhiệm vụ khó khăn tại cơ sở, chung tay cùng cộng đồng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Lãnh đạo Công an thành phố đánh giá cao việc Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị triển khai đồng loạt nhiều hoạt động trên địa bàn các phường Hà Đông, Kiến Hưng với quy mô lớn, nội dung phong phú, sát thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở. Các hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân mà còn tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân gắn với phong trào Ba Nhất do Bộ Công an phát động.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị, Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch theo hướng thiết thực, hiệu quả, an toàn, bám sát yêu cầu thực tiễn. Trong đó, tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Công an Thủ đô, ưu tiên hoạt động tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ địa bàn Công an cấp xã gắn với chủ trương “3 liên kết” gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.

Theo Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, điểm nhấn của chiến dịch năm nay là việc đẩy mạnh hoạt động tình nguyện gắn với chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và gần dân, tiêu biểu: 100% Đoàn Thanh niên các đơn vị Công an cấp phòng cũng như cấp xã triển khai ít nhất một công trình thanh niên góp phần chuyển đổ số.

Ban Thanh niên Công an thành phố tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong toàn Đoàn với mục tiêu huy động tối thiểu 2500 đơn vị máu; tư vấn, định hướng nghề và hỗ trợ việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ… Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng, chung sức bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Chương trình diễn ra các hoạt động trọng tâm: Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện; ký kết phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số và phong trào thanh niên với các trường đại học, doanh nghiệp, địa phương; trao tặng khóa học lập trình cho thanh thiếu nhi; trao quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện và nhiều hoạt động tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, bảo vệ trẻ em và xây dựng văn minh đô thị.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập trị giá 60 triệu đồng; trao tặng khóa học lập trình Kidemy cho thanh thiếu nhi là con em cán bộ, chiến sĩ trong Công an thành phố, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và địa bàn 5 phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương trị giá 100 triệu đồng; trao tặng Công trình “Phòng học AI” trị giá 40 triệu đồng cho Trường Trung học cơ sở Phú La, phường Kiến Hưng./.