Tháng Thanh niên 2026: Xoa dịu nỗi đau qua từng tấm di ảnh tri ân

Thời gian qua, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, trong đó có việc hỗ trợ phục hồi, số hóa di ảnh các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng liệt sĩ tại nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố. Hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ vào các công trình tri ân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, trao di ảnh tới thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gạng và 2 người con là liệt sĩ Phan Văn Tẩu và Phan Thị Nang. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Quyền Bí thư Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đại diện đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện công trình, cho biết: Việc được trực tiếp tham gia phục hồi di ảnh và lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử là niềm vinh dự lớn đối với thế hệ tuổi trẻ. Công trình phục hồi di ảnh không chỉ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của thân nhân gia đình; đồng thời giáo dục đoàn viên, thanh niên về lòng biết ơn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ đó hun đúc trách nhiệm của mỗi công dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



Theo đó, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc phục hồi và trao tặng 19 di ảnh của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, trong đó có 3 di ảnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gạng (1923-2019), được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dậu (1912-1955), được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phấn (1914-1982), được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2015.



12 di ảnh các chiến sĩ dân công hỏa tuyến hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, gồm: Liệt sĩ Trần Thị Sáu, sinh năm 1957, được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Hai; liệt sĩ Trần Văn Chẩn, sinh năm 1943, được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; liệt sĩ Nguyễn Thị Bưởi, sinh năm 1953, được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; liệt sĩ Lê Thị Ô, sinh năm 1951, được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; liệt sĩ Phan Thị Vân, sinh năm 1952, được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; liệt sĩ Phan Thị Nang, sinh năm 1946: liệt sĩ Trương Thị Bên, sinh năm 1948; liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1948; liệt sĩ Đặng Văn Ba, sinh năm 1935; liệt sĩ Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1944; liệt sĩ Huỳnh Thị Châu, sinh năm 1950 và liệt sĩ Võ Văn Sông, sinh năm 1950.