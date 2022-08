Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cuba

Quang cảnh Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Cuba lần thứ VII. Ảnh: TTXVN

Ngày 29/8/2022, tại phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ chia buồn và tình đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về những mất mát to lớn do vụ cháy nổ kho dầu tại Matanzas ngày 5/8/2022. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác kịp thời, hiệu quả của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội hậu COVID-19 tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam; bày tỏ Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam; trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal cũng thông tin về tình hình Cuba, kết quả triển khai cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội và những biện pháp khắc phục khó khăn do bao vây cấm vận và đại dịch COVID-19 gây ra.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ, Đối thoại chính sách quốc phòng, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đẩy mạnh quan hệ thương mại - đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm về an ninh lương thực, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch. Hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Cuba là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.



Sau phiên Tham khảo Chính trị, hai Thứ trưởng đã thay mặt Bộ Ngoại giao hai nước ký Kế hoạch Tham khảo Chính trị giai đoạn 2023-2025.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cùng các thành viên của đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm di tích Phủ Chủ tịch; đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti./.