Thám hiểm hang động tự nhiên Sơn Đoòng lớn nhất thế giới bằng công nghệ thực tế ảo

Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha mwor cửa phục vụ du khách tham quan từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc quảng bá giá trị Di sản thiên nhiên và lịch sử thám hiểm hang động tại khu vực Phong Nha.

Khu trưng bày tại Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha tái hiện hành trình hơn ba thập kỷ khám phá lòng đất thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh, phim tài liệu, thiết bị thám hiểm và các bản đồ hang động được vẽ tay chi tiết. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp người tham quan có thể cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của các khối thạch nhũ, quy mô của những hang động lớn cũng như hệ thống sông ngầm kỳ bí.

Du khách tham quan các hình ảnh trưng bày tại Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Về kiến trúc, công trình được thiết kế mô phỏng không gian hang động tự nhiên với trần nhà tạo hình thạch nhũ kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, mang lại hiệu ứng thị giác sinh động. Hệ thống thông gió được bố trí hợp lý, tạo cảm giác mát mẻ và gần gũi với môi trường trong hang thực tế, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan.

Điểm nhấn của trung tâm là dịch vụ trải nghiệm thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D. Với chất lượng hình ảnh 8K, góc nhìn 180 độ cùng hệ thống âm thanh, chuyển động và hiệu ứng môi trường như gió, sương, thay đổi nhiệt độ, trải nghiệm mang lại cảm giác chân thực về hành trình khám phá hang động. Người tham gia có thể “bước vào” không gian lòng đất, cảm nhận sự biến đổi địa hình từ cửa hang đến những khoang rộng lớn bên trong.

Theo đại diện Công ty Oxalis, Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha được định hướng trở thành không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và công nghệ trải nghiệm, giúp công chúng tiếp cận các giá trị di sản một cách trực quan và sinh động. Đặc biệt, trải nghiệm VR 5D kéo dài khoảng 15 phút, với mức phí 500.000 đồng/lượt. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được đóng góp vào quỹ Oxalis Foundation nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Du khách xem các phim tài liệu quốc tế về hang động. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Trung tâm mở cửa miễn phí khu vực tham quan cho tất cả du khách, không giới hạn độ tuổi, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng từ khách du lịch, gia đình đến học sinh, sinh viên. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày tại địa chỉ Tổ dân phố Phong Nha, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Việc đưa Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Phong Nha trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Trước đó, vào đầu thập niên 1990, khi đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert dẫn đầu tiến hành khảo sát hệ thống hang động tại khu vực này, những tư liệu hình ảnh, bản đồ và kết quả nghiên cứu ban đầu đã mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch. Từ đó, chính quyền địa phương từng bước đầu tư hạ tầng, mở cửa động Phong Nha đón khách, đưa điện lưới và giao thông đến khu vực, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất.

Sau hơn 35 năm khảo sát liên tục với nguồn kinh phí tự túc, đoàn thám hiểm do ông Howard Limbert cùng các cộng sự đã phát hiện 476 hang động với tổng chiều dài khoảng 330km. Nhiều hang động đã trở thành điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới như động Thiên Đường, hang Én, hang Va và đặc biệt là hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Sự phát triển của du lịch hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của hơn 150 cơ sở lưu trú, bao gồm khách sạn và homestay. Qua đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương./.