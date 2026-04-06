Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ văn hóa dân tộc

Đồng bào Khmer An Giang đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, sáng 6/4, Đoàn công tác tỉnh An Giang do bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar, cán bộ hưu trí tiêu biểu và đồng bào Phật tử hệ phái Nam tông Khmer tại hai xã Tri Tôn và Ô Lâm.

Đến thăm chùa Soài So Tôm Nớp (chùa Soài So) và chùa Phnom Ta Pa (chùa Tà Pạ) thuộc xã Tri Tôn; chùa Srò Lôn (chùa Sà Lôn), xã Ô Lâm, bà Trần Thị Thanh Hương thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ta achar và đồng bào Phật tử đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới. Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, với sự đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, trong đó có đóng góp rất lớn của nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar và đồng bào Khmer.

Bà Trần Thị Thanh Hương mong muốn, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ta achar tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào Khmer. Đồng thời, đồng hành cùng chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã Tri Tôn, xã Ô Lâm và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ta achar bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh và khẳng định đồng bào Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật, vận động đoàn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và góp phần phát triển quê hương.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Sà Lôn chia sẻ: Những thay đổi tích cực sau sắp xếp đơn vị hành chính là tiền đề để xã Ô Lâm và tỉnh An Giang phát triển hơn, bộ mặt phum, sóc khang trang, đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer, ngày càng tốt hơn. Thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động sư sãi, đồng bào Khmer phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, chấp hành chủ trương, pháp luật, đồng hành với chính quyền trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội.





Đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại chùa Sà Lôn, xã Ô Lâm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Dịp này, bà Trần Thị Thanh Hương và đoàn công tác đã thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 12 gia đình cán bộ hưu trí, gia đình chính sách là người Khmer tại hai xã Tri Tôn và Ô Lâm.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang có diện tích 9.888,91 km2, dân số 4.952.238 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer có trên 399.000 người, chiếm 8,06% dân số. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, tập trung tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, dịp đón mừng năm mới, cầu chúc vạn sự tốt lành, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Năm nay, Tết diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 16/4/2026, với nhiều đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương thăm hỏi, chúc Tết, chia sẻ niềm vui với đồng bào tại các chùa Khmer trong toàn tỉnh.

Vĩnh Long: Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao gần 5.000 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ ngày 7-11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức các đoàn trực tiếp đến các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống để thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân. Tại một số địa phương như Trà Côn, Bình Phú, Đôn Châu, Nhị Trường, các hoạt động còn được kết hợp với khám, chữa bệnh miễn phí, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân đón Tết vui tươi, trọn vẹn.

Bên cạnh hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Nổi bật là chương trình họp mặt gần 800 đại biểu là cán bộ, chức sắc, người có uy tín và đồng bào Khmer tiêu biểu trên địa bàn; qua đó thông tin về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, an sinh xã hội, đồng thời động viên, khích lệ đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và các đơn vị giáo dục, văn hóa đặc thù.

Dịp này, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức phong phú, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Các ngành chức năng chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cung ứng điện, nước sinh hoạt ổn định trong dịp Tết. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, phản ánh đời sống, những chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào Khmer, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.



Tỉnh Vĩnh Long có tổng dân số gần 3,4 triệu người; trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 8,4%. Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để người dân tiếp tục vươn lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.