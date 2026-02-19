Tết Bính Ngọ 2026: Thông tin liên lạc thông suốt, an toàn

Các doanh nghiệp viễn thông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động triển khai các phương án kỹ thuật, tăng cường năng lực hệ thống, duy trì trực 24/7 và sẵn sàng ứng cứu ngay cả tại các thời điểm lưu lượng tăng cao nhất.

Tập đoàn VNPT đảm bảo hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên toàn quốc. Ảnh: Minh Quyết-TTXVN

VNPT đã triển khai 125 trạm dã chiến tại các địa điểm diễn ra các sự kiện đông người. MobiFone cũng sẵn sàng tăng cường xe phát sóng lưu động tại các khu vực lễ hội, quảng trường, điểm bắn pháo hoa.MobiFone ban hành quy trình xử lý sự cố nghiêm trọng, FPT Telecom thiết lập đội ứng cứu khẩn cấp, VNPT có 190 nhân lực hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác. Các phương án dự phòng vật tư, thiết bị, nguồn điện được chuẩn bị đầy đủ.Ngay từ ngày 14/2 (tức 27 Tết), các doanh nghiệp viễn thông duy trì trực kỹ thuật 24/7, tăng cường dung lượng truyền dẫn tại các nút mạng trọng điểm, đồng thời bố trí xe phát sóng lưu động và trạm BTS dã chiến tại những khu vực tập trung đông người. Hệ thống vận hành ổn định, không ghi nhận sự cố lớn.Ngày 15/2 (28 Tết), các kế hoạch tăng cường cho dịp cao điểm tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Ngày 16/2 (29 Tết), các doanh nghiệp đã hoàn tất công tác chuẩn bị và chính thức đóng băng hệ thống từ 00h00. Nhiều hướng kết nối và nút mạng trọng điểm được tăng dung lượng đường truyền lên gấp 2 lần so với ngày thường.Trạm BTS dã chiến, xe lưu động được triển khai tại các điểm tổ chức lễ hội, quảng trường, phố đi bộ, khu vực bắn pháo hoa. Các phương án dự phòng vật tư, thiết bị, nguồn điện, lực lượng ứng cứu 24/7 được sẵn sàng. Phương án chia sẻ hạ tầng, roaming giữa các doanh nghiệp cũng được chuẩn bị đầy đủ khi có yêu cầu điều phối.Đặc biệt, công tác đảm bảo thông tin liên lạc hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn trong trạng thái sẵn sàng cao. Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) bố trí nhân lực, thiết bị, đường truyền sẵn sàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải; duy trì trực canh tiếp nhận thông tin cấp cứu, khẩn cấp trên các tần số 7903 kHz và kênh 16 VHF; đảm bảo chất lượng phát sóng thông tin an toàn hàng hải (MSI) và thông tin tìm kiếm cứu nạn (SAR). Vishipel cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cảng vụ và đơn vị phòng thủ dân sự để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), mạng lưới tiếp tục vận hành ổn định, an toàn. Thời điểm giao thừa ghi nhận lưu lượng tăng cao nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn (chiếm 82% dung lượng hệ thống). Các doanh nghiệp duy trì nghiêm túc lịch trực và ứng cứu sự cố.Ngày 18/2/ (Mùng 2 Tết), mạng lưới tiếp tục ổn định, lưu lượng duy trì ở mức thấp hơn ngày giao thừa, không ghi nhận bất kỳ sự cố gián đoạn nào.Thực hiện các biện pháp bảo vệ mạng lưới thông tin, ngăn chặn thông tin lừa đảo, giả mạo trên mạng, các doanh nghiệp tăng cường giám sát an ninh mạng, rà soát lỗ hổng bảo mật, cập nhật bản vá và cấu hình bảo mật. FPT Telecom và MobiFone triển khai biện pháp ngăn chặn phát tán thư điện tử trái phép, mã độc, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý thông tin giả mạo, lừa đảo.Trong các ngày từ 14 đến 18/2, toàn mạng lưới được bảo đảm thông suốt, không xảy ra gián đoạn dịch vụ.Ngày 14/2 (27 Tết), lưu lượng tăng cao cục bộ tại các cửa ngõ Thủ đô, tuyến giao thông chính do nhiều người di chuyển về quê. Lưu lượng cao nhất đạt khoảng 72% dung lượng thiết kế, chưa vượt ngưỡng quá tải. Các doanh nghiệp đã chủ động điều tiết, tối ưu tài nguyên mạng.Ngày 15/2 (28 Tết), mạng lưới ổn định, lưu lượng tiếp tục tăng nhẹ nhưng nằm trong ngưỡng thiết kế, không ghi nhận bất thường.Ngày 16/2 (29 Tết) xu hướng dịch chuyển lưu lượng data từ khu vực đô thị, trung tâm thành phố sang khu vực nông thôn, ngoại thành. Lưu lượng phát sinh chưa đến 50% dung lượng thiết kế, đảm bảo chất lượng dịch vụ.Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), thời điểm giao thừa ghi nhận lưu lượng tăng cao nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn (lưu lượng thoại và data đạt 82% dung lượng hệ thống). Lưu lượng thoại trong nước giảm nhẹ 1,8%, trong khi lưu lượng băng rộng cố định tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.Ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), lưu lượng duy trì ổn định, chiếm hơn 54% dung lượng hệ thống. Lưu lượng thoại trong nước giảm 0,52%, thoại quốc tế tăng nhẹ 0,13%, băng rộng cố định tăng 7,8%, băng rộng di động tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025.Kết quả trên bảo đảm nhu cầu liên lạc, chúc Tết, kết nối của người dân trên cả nước, góp phần giữ vững hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn xã hội trong những ngày đầu Xuân mới./.