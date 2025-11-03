Tây Ninh thúc đẩy giao thương với ba tỉnh biên giới Campuchia

Lãnh đạo các tỉnh ký biên bản thỏa thuận tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới giữa Tây Ninh và ba tỉnh Campuchia. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện của đoàn đại biểu ba tỉnh nước bạn, khẳng định hội nghị là cơ hội thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa các địa phương giáp biên. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Tây Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh trước đây và sắp xếp lại hệ thống đơn vị hành chính. Tỉnh hiện có 96 xã, phường, trong đó 19 xã tiếp giáp Campuchia. “Việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển đột phá”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tây Ninh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia trong 9 tháng của năm 2025, khi kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8%. Các tỉnh nước bạn cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: Svay Riêng hoàn thành điện khí hóa 100% thôn; Prey Veng triển khai nhà máy điện mặt trời 250 MW; Tboung Khmum có GDP bình quân đầu người gần 1.700 USD và đưa vào khai thác tuyến Quốc lộ 71C dài 115 km, thúc đẩy giao thương khu vực.

Lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định thời gian qua, Tây Ninh và ba tỉnh Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh biên giới, đẩy mạnh thương mại biên mậu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và tăng cường giao lưu nhân dân. Đại diện ba tỉnh Campuchia nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển và kết nối kinh tế ngày càng lớn.