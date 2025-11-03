Tin tức
Tây Ninh thúc đẩy giao thương với ba tỉnh biên giới Campuchia
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện của đoàn đại biểu ba tỉnh nước bạn, khẳng định hội nghị là cơ hội thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa các địa phương giáp biên. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Tây Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh trước đây và sắp xếp lại hệ thống đơn vị hành chính. Tỉnh hiện có 96 xã, phường, trong đó 19 xã tiếp giáp Campuchia. “Việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển đột phá”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Tây Ninh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia trong 9 tháng của năm 2025, khi kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8%. Các tỉnh nước bạn cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: Svay Riêng hoàn thành điện khí hóa 100% thôn; Prey Veng triển khai nhà máy điện mặt trời 250 MW; Tboung Khmum có GDP bình quân đầu người gần 1.700 USD và đưa vào khai thác tuyến Quốc lộ 71C dài 115 km, thúc đẩy giao thương khu vực.
Lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định thời gian qua, Tây Ninh và ba tỉnh Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh biên giới, đẩy mạnh thương mại biên mậu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và tăng cường giao lưu nhân dân. Đại diện ba tỉnh Campuchia nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển và kết nối kinh tế ngày càng lớn.
Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là việc thông qua dự thảo biên bản thỏa thuận tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới giữa Tây Ninh và ba tỉnh Campuchia. Các bên thống nhất: Tây Ninh sẽ tạo điều kiện để phương tiện vận tải Campuchia tạm nhập - tái xuất qua các cửa khẩu của tỉnh để giao, nhận hàng hóa và trở về trong ngày; ngược lại, ba tỉnh Campuchia cũng cho phép phương tiện vận tải Việt Nam thực hiện tạm nhập - tái xuất tương tự tại các cửa khẩu của mình.
Việc xuất nhập cảnh phương tiện phải tuân thủ pháp luật thương mại biên giới của mỗi nước. Trường hợp quy định thay đổi, các địa phương sẽ kịp thời thông báo bằng văn bản để phối hợp tháo gỡ, bảo đảm triển khai thuận lợi và hiệu quả.
Ông Pen Kosal, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Tboung Khmum, kiêm Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Tboung Khmum cho biết, Tboung Khmum có tổng diện tích hơn 5.250 km², phía Đông giáp Việt Nam. Tỉnh được chia thành 7 huyện, thành phố với 64 xã, phường, tổng cộng 875 ấp; dân số 870.087 người, mật độ 166 người/km². Tboung Khmum hiện có 7 cửa khẩu, gồm 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 4 cửa khẩu phụ. Điều kiện địa lý thuận lợi cùng nhiều yếu tố phát triển khác đã thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định.
Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị lần này, ông Pen Kosal khẳng định cuộc gặp gỡ góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa Campuchia và Việt Nam. Ông cho rằng sự gắn kết bền chặt ấy sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vì sự ổn định, phồn vinh và lợi ích lâu dài của người dân hai quốc gia.
Lãnh đạo Tây Ninh và các tỉnh Svay Riêng, Prey Veng, Tboung Khmum đã ký kết biên bản thỏa thuận, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, quan hệ hợp tác giữa các địa phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia./.