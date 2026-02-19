Tây Ninh đầu tư hài hòa giữa bệnh viện công và bệnh viện tư

Cơ sở mới Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Long An. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Nâng tầm y học cổ truyền gắn với phục hồi chức năng

Đầu năm 2026, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Long An chính thức khánh thành cơ sở mới và đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Công trình được khởi công ngày 13/7/2023 trên diện tích hơn 30.000 m2, quy mô 300 giường bệnh, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tọa lạc tại số 201 Nguyễn Thái Bình, phường Long An, bệnh viện được xây dựng khang trang, đồng bộ, trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, đủ điều kiện triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Việc kiện toàn mô hình từ Bệnh viện Y học cổ truyền Long An thành Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Long An trực thuộc Sở Y tế thể hiện định hướng phát triển y học cổ truyền gắn với phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng của người dân.

Sau hơn hai năm thi công khẩn trương, công trình hoàn thành đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Khi đi vào hoạt động từ ngày 8/12/2025, bệnh viện đã góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế của tỉnh, giảm tải cho các cơ sở khác và tạo điều kiện để người dân trong và ngoài tỉnh tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả.

Sự hài lòng của người bệnh chính là thước đo rõ nét cho hiệu quả đầu tư. Ông Trần Văn Ba, ngụ phường Tân An, sau cơn đột quỵ được điều trị tại cơ sở mới, chia sẻ: "Không gian bệnh viện mới cùng thái độ phục vụ tận tình của y bác sĩ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, từ đó thấy nhanh khỏe hơn".

Hiện bệnh viện là đơn vị hạng III, đầu ngành về y học cổ truyền và phục hồi chức năng của tỉnh với 9 khoa, phòng và 95 viên chức, người lao động (83 biên chế, 12 hợp đồng). Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ y bác sĩ giỏi nghề, sáng y đức.

Trong năm 2025, dù đang trong giai đoạn chuyển tiếp cơ sở, bệnh viện vẫn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt điều trị nội trú đạt 126,8% chỉ tiêu, công suất sử dụng giường bệnh đạt 96,4%. Lượt điều trị ngoại trú tăng 119,1% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, bệnh viện còn đối mặt không ít khó khăn: một số trang thiết bị phục vụ vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn chưa đồng bộ; thiếu nhân lực chuyên sâu để vận hành thiết bị hiện đại như oxy cao áp, laser nội mạch. Công tác tuyển dụng gặp khó do thiếu nguồn ứng viên phù hợp.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc bệnh viện cho biết: Thời gian tới, bệnh viện xác định tiếp tục phát huy hiệu quả các kỹ thuật chuyên môn đã được mua sắm thêm trang thiết bị y tế như Kỹ thuật Oxy cao áp, Laser nội mạch, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, tuyển dụng bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm; cử nhân điều dưỡng và kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện bệnh án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Đầu tư công nghệao và thông tuyến bảo hiểm y tế

Song song với đầu tư công, lĩnh vực y tế tư nhân tại Tây Ninh cũng phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 8/2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An chính thức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao với chi phí hợp lý, giảm gánh nặng tài chính.

Được định vị trở thành bệnh viện vì cộng đồng đáng tin cậy trong 3-5 năm tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại. Nổi bật là hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và máy cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt thế hệ mới từ Philips - được ví như "mắt thần" trong chẩn đoán hình ảnh.

Với tốc độ chụp nhanh, độ phân giải cao, hệ thống MSCT 128 lát cắt cho phép dựng hình 3D mạch vành tim, phát hiện sớm mảng xơ vữa, hẹp mạch máu - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim. Trong tầm soát ung thư, khả năng quét toàn thân giúp phát hiện khối u nhỏ ở phổi, gan, tụy từ giai đoạn sớm. Hệ thống MRI 1.5 Tesla không sử dụng tia X, an toàn cho người bệnh, hỗ trợ phát hiện bất thường thần kinh, nguy cơ đột quỵ, thoát vị đĩa đệm.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn trang bị hệ thống siêu âm màu 4D, phẫu thuật nội soi, phòng xét nghiệm tự động, hình thành quy trình chẩn đoán - điều trị khép kín, chính xác, nhanh chóng. Không chỉ đầu tư máy móc, bệnh viện còn thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, kết nối hội chẩn với các trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp ngay tại địa phương.

Theo Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ngành y tế tập trung phát triển y dược cổ truyền, kết hợp hài hòa với y học hiện đại theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất cho bệnh viện công, cùng sự tham gia tích cực của hệ thống y tế tư nhân, là chủ trương lớn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc.

Sự song hành giữa bệnh viện công và tư không phải là cạnh tranh, mà là bổ trợ, chia sẻ nguồn lực và nâng cao mặt bằng chất lượng chung. Khi y tế công lập được đầu tư bài bản, giữ vai trò nền tảng an sinh; y tế tư nhân phát huy thế mạnh về công nghệ, quản trị và dịch vụ – người dân chính là đối tượng thụ hưởng lớn nhất.

Với sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ và sự tin tưởng của nhân dân, ngành y tế Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế mới: hiện đại hơn, chuyên sâu hơn nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn, công bằng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.