Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 80.000 căn nhà ở xã hội

Dự án Chung cư nhà ở xã hội Golden City sau khi hoàn thành có quy mô 7 tòa căn hộ cao 16 tầng, với tổng cộng 1.642 căn hộ, trong đó có 1.440 căn nhà ở xã hội. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp, công nhân, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Tây Ninh được giao hoàn thành 80.240 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, chỉ tiêu hoàn thành là 13.500 căn; cộng với gần 900 căn chuyển tiếp từ năm 2025, tổng số căn tỉnh phấn đấu hoàn thành là 14.400 căn. Song song đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, cũng đặt mục tiêu xây dựng 79.400 căn nhà ở xã hội trong toàn nhiệm kỳ.

Để đáp ứng mục tiêu này, công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất đang được triển khai đồng bộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh đã quy hoạch 73 vị trí bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, gồm 43 đồ án quy hoạch có bố trí quỹ đất 20% với diện tích hơn 338 ha (khoảng 65.500 căn) và 30 khu đất độc lập với diện tích 232,79 ha (khoảng 57.526 căn); trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội được hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để lựa chọn nhà đầu tư.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn lực, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án được đặt ra cấp thiết nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo lập thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đúng quy định. Việc triển khai hiệu quả các dự án cũng góp phần giúp người dân an tâm khi tiếp cận nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng cho biết, đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đôn đốc tiến độ dự án; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin về chính sách và dự án trên các cổng thông tin để người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội dễ dàng tiếp cận, theo dõi và giám sát quá trình triển khai.

Để bảo đảm tiến độ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh đã đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, nhất là rút ngắn thủ tục hành chính trong các khâu thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, cũng như các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cũng đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ và thực hiện báo cáo định kỳ để Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của tỉnh kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Việc phân công nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm từng đơn vị được xác định là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân.

Song hành với đó, tỉnh tăng cường quản lý đầu tư, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai; đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ các dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất xử lý các dự án chậm, không thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, phấn đấu đạt tối thiểu 50% trong quý II, 75% trong quý III, 95% trong quý IV và 100% kế hoạch năm; đồng thời, nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, tăng cường hiệu quả đấu thầu, kịp thời xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng tiếp tục được chú trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương triển khai điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, đặc biệt tại các khu vực dọc trục giao thông động lực. Đồng thời, hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện tiêu chí đô thị hóa, cải thiện chất lượng kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, bảo đảm quá trình phát triển đô thị theo đúng định hướng quy hoạch và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, các đơn vị tiếp tục triển khai Đề án phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội. Tham mưu ban hành Nghị quyết đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Cùng với phát triển đô thị, tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các khu nhà ở xã hội. Đặc biệt, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ, ngành Trung ương thực hiện thủ tục triển khai đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Với việc đồng bộ từ quy hoạch, quỹ đất đến cải cách thủ tục và đầu tư hạ tầng, Tây Ninh đang tạo nền tảng vững chắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Những giải pháp quyết liệt này không chỉ bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao mà còn đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng, góp phần ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn./.