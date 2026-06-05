Taxi điện Việt Nam chính thức lăn bánh tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự lễ ra mắt ở thủ đô Ấn Độ có ông Rao Narbir Singh, Bộ trưởng Công Thương bang Haryana, cùng các đại diện Chính phủ Ấn Độ, chính quyền thành phố New Delhi, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính, giao thông, năng lượng, công nghệ và dịch vụ.

Đại diện Green SM ký MOU với đại diện Công ty Makemytrip của Ấn Độ. Ảnh: Quang Trung - PV TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM nhấn mạnh: “Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng nhất thế giới. Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai giao thông xanh. Chúng tôi đến Ấn Độ với sự tôn trọng dành cho thị trường, sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn và cam kết đồng hành cùng các đối tác địa phương. Green SM mong muốn mang đến những chuyến đi thuần điện chất lượng cao, đồng thời góp phần mở rộng các lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và bền vững hơn cho người dân. Chúng tôi tin rằng niềm tin luôn là nền tảng quan trọng nhất để một thương hiệu phát triển bền vững. Đó cũng là điều Green SM mong muốn xây dựng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng tại Ấn Độ trong nhiều năm tới”.

Đại diện Green SM cùng 5 đối tác ký MOU tại lễ ra mắt. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Công Thương bang Haryana Rao Narbir Singh đánh giá cao sự hiện diện của Green SM tại Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi (Delhi NCR) trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn đối với khu vực này. Ông bày tỏ tin tưởng đội xe taxi điện của Green SM sẽ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng sạch và giao thông điện hóa là những ưu tiên hàng đầu hiện nay, đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay cùng chính phủ trong nỗ lực giảm ô nhiễm, hướng tới một môi trường sống bền vững cho các thế hệ tương lai.

Thông qua việc gia nhập thị trường Ấn Độ, Green SM mong muốn mang đến thêm những lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và chất lượng cao cho người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ tài xế địa phương. Với mô hình vận hành thuần điện, Green SM cũng cam kết đồng hành cùng các đối tác và cộng đồng địa phương trong quá trình thúc đẩy các giải pháp giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc NCR và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được phát triển riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao. Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và không phát thải, Green SM Limo đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng, từ đi lại hằng ngày đến các chuyến đi gia đình, gặp gỡ đối tác hay đưa đón sân bay.

“Ride 5 Star” (Chuyến đi tiêu chuẩn 5 sao) là cam kết dịch vụ của Green SM Limo, được tạo nên từ chất lượng phương tiện, tiêu chuẩn an toàn, tác phong phục vụ và trải nghiệm khách hàng. Đây là cam kết về một hành trình được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất, để mỗi chuyến đi đều trở nên thoải mái, an tâm và đáng nhớ hơn.

Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, liên hệ tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực Green SM hoạt động. Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 50%, tối đa 250 INR (2,6 USD) cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng.

Cũng tại sự kiện ra mắt này, Green SM đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 5 đối tác chiến lược đến từ các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ gia nhập Green Alliance Frontier, nền tảng kết nối các doanh nghiệp xanh tiên phong cùng chung cam kết phát triển bền vững trên toàn cầu. Sáng kiến này tạo ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại nhiều thị trường.

Việc ra mắt Green SM Limo tại Ấn Độ tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế của Green SM, đồng thời đưa mô hình di chuyển thuần điện cùng các tiêu chuẩn dịch vụ đã được phát triển và kiểm chứng tại nhiều thị trường đến với người dùng tại một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Với đội xe thuần điện, đội ngũ Bác Tài Xanh chuyên nghiệp cùng các tiêu chuẩn dịch vụ được xây dựng nhất quán tại nhiều quốc gia, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang trải nghiệm di chuyển chất lượng cao tới ngày càng nhiều người dùng trên thế giới./.