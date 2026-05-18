Tàu Hải quân Thái Lan thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự lễ đón tàu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Dự lễ đón tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có đại diện Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3; Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Bà Urawadee Sriphiromya (thứ 3, từ trái sang), Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam dự lễ đón tàu. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu HTMS Prachuap Khiri Khan sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân Việt Nam và nhân dân thành phố; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan”; trình diễn văn hóa Thái Lan và triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026), tại Bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan là tàu tuần tra xa bờ (số hiệu OPV 552) lớp Krabi thứ hai của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, được trang bị pháo hạm và tên lửa chống hạm Harpoon, chuyên hoạt động tuần tra ven bờ và bảo vệ chủ quyền. Thông số kỹ thuật cơ bản của lớp tàu này bao gồm chiều dài 90,5 m; bề ngang rộng nhất 13,5 m; lượng giãn nước đầy tải 1.960 tấn. Tàu có thiết kế góc cạnh mang tính thẩm mỹ cao và khả năng tán xạ sóng radar rất tốt./.