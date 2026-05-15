Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Ngày 15/5, tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee làm Trưởng đoàn cùng 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 15-18/5/2026.
  Tàu Hải quân Canada cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  
Tham gia đoàn có một số quan chức cấp cao của Chính phủ Canada, trong đó, có các đại biểu cấp Thứ trưởng và tương đương.
 
Đón đoàn tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.
 
Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.
  Lễ đón sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân Việt Nam; giao lưu tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, đồng thời tham quan các địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

