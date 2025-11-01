Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai

Sự chung tay của Wilmar CLV không chỉ là một khoản đóng góp lớn về mặt vật chất mà còn là hành động chiến lược, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc tình hình thực tế. Hoạt động này được thực hiện theo lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để đảm bảo nguồn lực đến được đúng nơi, đúng người cần nhất.

Ngay sau khi các cơn bão Bualoi và Matmo gây ra tình trạng mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc , Wilmar CLV đã nhanh chóng triển khai chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc”. Chỉ trong 02 ngày (31/10 - 01/11/2025), Tập đoàn đã tiến hành trao tặng 10 tỷ đồng cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Trong đó 04 tỷ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà trị giá 06 tỷ đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và đặc biệt là sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân giải quyết các nhu cầu cấp bách sau lũ như ăn uống, sinh hoạt và vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sự tàn phá của thiên tai tại miền Bắc là không hề nhỏ. Chỉ riêng Cao Bằng, mưa lũ đã gây hư hại trên 14.000 ngôi nhà và thiệt hại ước tính trên 4.000 tỷ đồng. Lạng Sơn cũng chịu tổn thất lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn đó, sự hỗ trợ "thiết thực và kịp thời về vật chất" của Wilmar CLV đã mang đến nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ, như lời chia sẻ của ông Vũ Khắc Quang – Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Cao Bằng: “Chính sự chung tay của doanh nghiệp lúc này đã tạo nên sự gắn kết, giúp bà con cảm thấy không đơn độc”.

Wilmar CLV cũng thể hiện sự đồng hành với miền Trung ruột thịt, nơi các tỉnh thành như Huế và Đà Nẵng đang phải “gồng mình ứng phó với đợt mưa lũ lớn kéo dài”. Ngay lập tức Tập đoàn đã lên kế hoạch trao tặng thêm 05 tỷ đồng cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực này.

Khoản hỗ trợ này bao gồm 02 tỷ đồng tiền mặt và 03 tỷ đồng hiện vật , là những nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng, cùng các sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100. Điều này thể hiện sự nhất quán trong cam kết sẻ chia và san sẻ gánh nặng với cả hai miền đất nước đang gặp hoạn nạn.

Ông Võ Văn Phong - Giám đốc Kinh doanh ngành hàng Hóa phẩm - Tập đoàn Wilmar CLV, đã bày tỏ: “Thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi xác định cho mình trách nhiệm cần phải chung tay hỗ trợ bà con cùng vượt qua khó khăn này”.

Hành động của Tập đoàn Wilmar CLV – một thành viên thuộc Tập đoàn Wilmar International, một trong những tập đoàn kinh doanh nông sản hàng đầu Châu Á – đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc. Đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là lời khẳng định về vai trò không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc tái thiết và ổn định đời sống sau thiên tai.