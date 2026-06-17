Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giáo dục Việt Nam - Đức

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Ông Lê Hải Bình khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ giữa Học viện và các đối tác Đức, trong đó có Quỹ Rosa Luxemburg (Đức) mang lại hiệu quả cao, tập trung vào hai trụ cột quan trọng: Trao đổi học thuật, lý luận tư tưởng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow cho biết chuyến công tác lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước dựa trên ba góc độ chính: Thúc đẩy hợp tác lập pháp giữa hai Quốc hội; tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp; xúc tiến kết nghĩa, hợp tác cấp địa phương giữa một bang của Đức với thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, cũng như bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác đào tạo nghề giữa hai quốc gia. Ông Bodo Ramelow cho biết, cách đây 12 năm, dự án đào tạo nghề mới chỉ bắt đầu với 3 học sinh Việt Nam sang Đức, đến nay con số này đã lên tới hơn 1.200 học sinh. Bên cạnh đó, qua các cuộc tiếp xúc thực tế, các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam đều bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao nền kinh tế năng động, ổn định và có triển vọng phát triển tốt đẹp của Việt Nam trong tương lai.

