Tăng cường liên kết doanh nghiệp lữ hành, nâng tầm điểm đến

* Mở rộng quảng bá sản phẩm du lịch

Từ sức hút của khu du lịch núi Bà Đen, biểu tượng du lịch của tỉnh Tây Ninh, địa phương đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lữ hành, mở rộng quảng bá các sản phẩm du lịch đến hệ thống điểm đến vệ tinh quanh chân núi. Hướng đi này không chỉ đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tạo nên những hành trình đủ chiều sâu cho du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho du lịch địa phương.

Trong định hướng đó, ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã dẫn đầu đoàn gồm đại diện gần 40 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa tham gia chương trình khảo sát điểm đến du lịch khu vực núi Bà Đen. Không đơn thuần là một chuyến tham quan, hành trình được kỳ vọng trở thành nhịp cầu kết nối trực tiếp giữa địa phương với các doanh nghiệp khai thác thị trường, từ đó mở ra thêm cơ hội định vị thương hiệu du lịch Tây Ninh bằng những sản phẩm mới, thực chất và giàu trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, chương trình là dịp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khối lữ hành, trực tiếp trải nghiệm các điểm đến mới, các hoạt động đặc sắc, từ đó có thêm dữ liệu thực tế để thiết kế tour, xây dựng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá. Xa hơn, đây còn là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch Tây Ninh trong bối cảnh các địa phương đều đang nỗ lực làm mới mình.

Hoạt động khảo sát thực tế tại các mô hình du lịch ven chân núi Bà Đen góp phần mở rộng liên kết, xây dựng thêm sản phẩm phục vụ du khách. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Điểm đáng chú ý trong hành trình lần này là sự xuất hiện của hàng loạt điểm đến ven chân núi Bà Đen, nơi được xem như “vành đai trải nghiệm” đầy tiềm năng của ngành du lịch Tây Ninh. Từ Trạm dừng chân Tâm Lan với vai trò kết nối dịch vụ, nghỉ ngơi; Vườn dâu tằm 7 Săng, trang trại dưa lưới Baden Farm tại xã Dương Minh Châu mang sắc màu nông nghiệp trải nghiệm; đến chùa Khedol ở phường Bình Minh với giá trị văn hóa đặc trưng; rồi BaDen Garden (Hương Sen Quán), Khu du lịch Mekong Camping… Tất cả đang góp phần phác họa một Tây Ninh mới mẻ hơn, mềm mại hơn ngoài hình ảnh quen thuộc về du lịch tâm linh.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, mỗi điểm dừng không chỉ là một địa chỉ tham quan đơn lẻ mà đang được định hướng trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh. Khi du khách đến núi Bà Đen không chỉ để chinh phục đỉnh cao hay hành hương mà còn có thể trải nghiệm nông nghiệp xanh, khám phá văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng sinh thái, thưởng thức ẩm thực địa phương… Đặc biệt hơn hết, giá trị kinh tế tạo ra sẽ không còn giới hạn trong một điểm đến.

Đây cũng chính là hướng đi mà ngành du lịch Tây Ninh đang phát triển đơn điểm sang liên kết vùng điểm, từ khai thác tài nguyên sẵn có sang kiến tạo hệ sinh thái du lịch. Việc mời các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp khảo sát giúp khoảng cách giữa tài nguyên và thị trường được rút ngắn đáng kể. Thay vì chờ doanh nghiệp tự tìm hiểu, địa phương chủ động giới thiệu, dẫn dắt và cùng xây dựng sản phẩm, một cách làm cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy xúc tiến.

* Xây dựng những bản đồ điểm đến

Theo anh Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile chi nhánh tại Tây Ninh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, hiện ngành du lịch địa phương đã có những kế hoạch cụ thể hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Trước mắt, Hiệp hội Du lịch tỉnh đang tập trung xây dựng lộ trình điểm đến, yếu tố được xem là một trong những khâu quan trọng nhất để định hình hệ thống sản phẩm du lịch Tây Ninh trong giai đoạn mới. Sau quá trình tái cấu trúc và mở rộng không gian phát triển, nhiều loại hình du lịch đã được xác định rõ, chia theo từng nhóm sản phẩm và từng hành trình chuyên biệt.

Trong đó, tuyến du lịch văn hóa tâm linh với trục núi Bà Đen – chùa Gò Kén – Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục giữ vai trò xương sống. Đây là hành trình hội tụ chiều sâu lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa đặc trưng, đủ sức hấp dẫn cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Cùng với đó, mô hình du lịch sinh thái được mở rộng theo hệ thống các điểm ven chân núi Bà Đen – Hồ Dầu Tiếng – Đồng Tháp Mười, mở ra không gian trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và khám phá. Trong khi đó, khu vực Đức Hòa – Đức Huệ được định hướng phát triển mạnh loại hình vui chơi giải trí, tạo thêm sự đa dạng cho toàn bộ bản đồ sản phẩm.

Theo anh Hoàng Phương, với hệ thống sản phẩm quy mô và tương đối đầy đủ, Tây Ninh hoàn toàn có cơ sở để xây dựng những bản đồ điểm đến một cách chỉnh chu, hấp dẫn dành cho các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Điều quan trọng không chỉ là có điểm đến, mà là cách kết nối các điểm đến ấy thành hành trình giàu cảm xúc, hợp lý về thời gian, tối ưu về trải nghiệm.

Với nền tảng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, Tây Ninh đang cho thấy những bước định hình hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng đa dạng, chất lượng và bền vững, tạo thế phát triển dài hơi cho ngành công nghiệp không khói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, du lịch văn hóa, tâm linh và lễ hội tiếp tục được xác định là dòng sản phẩm chủ lực, giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển. Với lợi thế sở hữu núi Bà Đen – biểu tượng du lịch nổi bật của vùng Đông Nam Bộ, tỉnh ưu tiên nguồn lực hoàn thiện quy hoạch Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo hướng hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Không dừng lại ở không gian cảnh quan hay hạ tầng, Tây Ninh còn chú trọng phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với chiều sâu văn hóa bản địa, từ di sản phi vật thể, lễ hội truyền thống đến đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, Tây Ninh đang đẩy mạnh lĩnh vực du lịch nông nghiệp - làng nghề.

Những chùm dâu chín mọng cùng trải nghiệm tại vườn dâu tằm mang đến cho du khách hành trình gần gũi thiên nhiên, giàu sức hút. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo định hướng, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình farmstay, homestay gắn với nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hệ thống làng nghề truyền thống. Đây được xem là giải pháp vừa mở rộng sản phẩm du lịch, vừa nâng cao giá trị kinh tế nông thôn. Từ bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, muối ớt Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen đến nghệ thuật chế biến món chay, bò tơ Tây Ninh cùng chuỗi đặc sản vùng liên kết… tất cả đang góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực và trải nghiệm riêng có, giúp du khách không chỉ “đến để xem” mà còn “ở lại để cảm nhận”.

Cùng với đó, du lịch cộng đồng đang từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Việc phát triển các điểm du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mở ra sinh kế ổn định cho cư dân địa phương mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển./.