Tăng cường kết nối Thông tấn xã Việt Nam với các cơ quan báo chí - truyền thông thành phố St. Petersburg

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg Grigoriev Evghnhi Dmitrievic chụp ảnh chung cùng các đại biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chào mừng Đoàn đại biểu chính quyền thành phố St. Petersburg đến thăm, làm việc với TTXVN nhân dịp sang tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất và có các hoạt động tại Việt Nam, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Liên bang Nga đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao liên tục được triển khai.

Tổng giám đốc TTXVN cho rằng, thành phố St.Petersburg là địa phương đi đầu của Nga trong hợp tác với Việt Nam, với nhiều dự án, chương trình có ý nghĩa như hoạt động Kỷ niệm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Petrograd (nay là St. Petersburg) năm 1923 hay Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quốc tế lớn có sự tham dự của đoàn Việt Nam, trong đó có Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 19.