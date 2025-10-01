Tin tức
Tăng cường kết nối Thông tấn xã Việt Nam với các cơ quan báo chí - truyền thông thành phố St. Petersburg
Chào mừng Đoàn đại biểu chính quyền thành phố St. Petersburg đến thăm, làm việc với TTXVN nhân dịp sang tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất và có các hoạt động tại Việt Nam, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Liên bang Nga đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao liên tục được triển khai.
Tổng giám đốc TTXVN cho rằng, thành phố St.Petersburg là địa phương đi đầu của Nga trong hợp tác với Việt Nam, với nhiều dự án, chương trình có ý nghĩa như hoạt động Kỷ niệm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Petrograd (nay là St. Petersburg) năm 1923 hay Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quốc tế lớn có sự tham dự của đoàn Việt Nam, trong đó có Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 19.
Nhắc lại chặng đường 80 năm phát triển TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ sự biết ơn bạn bè quốc tế, trong đó có các đồng nghiệp Nga, đặc biệt là Hãng Thông tấn TASS luôn đồng hành, giúp đỡ. Nhiều thế hệ cán bộ của TTXVN được đào tạo tại Nga, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và xây dựng mối quan hệ gắn bó bền chặt. Tổng giám đốc TTXVN nhấn mạnh việc duy trì diễn đàn nhân dân để giao lưu, thúc đẩy quan hệ là hết sức cần thiết, bởi trong trái tim của người dân và các nhà báo Việt Nam, tình cảm dành cho nước Nga luôn sâu nặng.
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định giữa TTXVN và các cơ quan truyền thông Nga có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận thông tin. Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu, báo chí cần đưa tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời để định hướng dư luận, chống lại thông tin sai lệch. Hiện, TTXVN phát hành bản tin tiếng Nga hàng ngày, đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số và mong muốn tăng cường hợp tác với chính quyền, báo chí St. Petersburg nhằm lan tỏa thông tin chính thống tới công chúng Nga.
Các phóng viên thường trú TTXVN tại Liên bang Nga đã nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền thành phố, từ việc tìm kiếm địa điểm Bác Hồ lần đầu đặt chân đến Liên Xô cho tới thực hiện nhiều phóng sự về St. Petersburg như phương pháp điều trị ung thư, bán đảo Kronstad, hay Festival "Cánh buồm đỏ thắm".
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn thời gian tới, chính quyền thành phố St. Petersburg tiếp tục hỗ trợ các phóng viên thường trú TTXVN tại Liên bang Nga trong hoạt động tác nghiệp; nghiên cứu kết nối TTXVN với các cơ quan báo chí - truyền thông địa phương nhằm hợp tác sản xuất chương trình về du lịch, bảo tồn văn hóa, y tế, quản lý đô thị; trao đổi sản phẩm truyền thông; chia sẻ kinh nghiệm lưu trữ, số hóa tư liệu; đồng thời tham gia các triển lãm, diễn đàn được tổ chức tại St. Petersburg.
Thay mặt Đoàn đại biểu chính quyền thành phố St.Petersburg, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg Grigoriev Evghnhi Dmitrievic cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị của TTXVN đối với đoàn. Nhấn mạnh yêu cầu thông tin nhanh chóng, chính xác, đúng thời điểm là nguyên tắc nghề nghiệp then chốt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg đánh giá cao vai trò của TTXVN trong công tác thông tin, in ấn, xuất bản, coi đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.
Ông bày tỏ mong muốn phía TTXVN cử một cán bộ chuyên trách để thường xuyên liên lạc, phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, đồng thời nhấn mạnh chính quyền thành phố St. Petersburg sẵn sàng hợp tác và cung cấp thông tin cho phía Việt Nam.
Tại buổi làm việc, đại diện Nga cũng đề nghị được sử dụng tư liệu về hành trình 80 năm TTXVN để phát trên các kênh truyền hình và nền tảng thông tin của St. Petersburg, nhằm giới thiệu về sự hợp tác sâu rộng giữa TTXVN với các đối tác quốc tế.
Nhận định Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga đã và đang trở thành cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg bày tỏ mong muốn TTXVN và các cơ quan báo chí Việt Nam tăng cường đưa tin về hoạt động hợp tác nhân dân hai nước, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống Nga – Việt./.