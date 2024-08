Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục Điều tra liên bang Mỹ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam làm việc với Bà Jacqueline Maguire tại FBI. Ảnh: Kiều Trang, PVTTXVN tại Washington D.C, Mỹ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thảo luận với đại diện lãnh đạo FBI về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai bên đã triển khai hiệu quả công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là sau khi Bộ Công an Việt Nam và FBI ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp thực hiện hơn 300 yêu cầu trao đổi thông tin tội phạm của FBI liên quan đến đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Riêng trong năm 2023, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 05 đối tượng truy nã cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an Việt Nam cũng đã hỗ trợ xử lý 17 đề nghị phong tỏa tài khoản của FBI ước tính giá trị hơn 600.000 USD…

Về lĩnh vực hợp tác đào tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao thiện chí của FBI trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của Bộ Công an, phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhiều hội thảo tập huấn về lĩnh vực phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; FBI cần hỗ trợ tương xứng cho phía Việt Nam đối với các yêu cầu xác minh phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội phạm của Việt Nam; hai bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định về Chuyển giao người bị kết án phạt tù; Bộ Công an Việt Nam và FBI tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; FBI nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị hiện đại, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyên dụng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực với Học viện FBI, Thứ trưởng đề nghị FBI tiếp tục dành cho các sỹ quan Bộ Công an Việt Nam các học bổng, chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tại Mỹ; trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và chuyển giao các chương trình, tài liệu huấn luyện cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ phòng chống tội phạm, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam…

Nhân dịp FBI kỷ niệm 116 năm thành lập (26/7/1908 – 28/7/2024), thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng lãnh đạo, nhân viên FBI; mong muốn FBI sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác tích cực của Bộ Công an Việt Nam trong việc phối hợp giữ gìn an ninh, an toàn vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần thúc quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả./.