Tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (trái) và ông Nguỵ Nhiên, Chủ nhiệm Sở Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trao quà lưu niệm. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu đối ngoại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc lần này, ông Phan Anh Sơn cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt khi cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đang tích cực tiến hành các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được đón tiếp Đoàn đại biểu đối ngoại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc lần này là niềm vinh dự và cũng là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và quan hệ ngoại giao trên kênh nhân dân giữa hai nước nói riêng.

Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chân thành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguỵ Nhiên, Chủ nhiệm Sở Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhấn mạnh, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm tổng kết và triển khai các định hướng quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được cũng như các nội dung đã được thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc Trần Cương mới đây. Bên cạnh đó, trong chuyến thăm này, Đoàn cũng mong muốn thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với các địa phương của Việt Nam góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam.



Theo ông Nguỵ Nhiên, vừa qua Việt Nam đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sáp nhập địa giới đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Việc này đang đặt ra các yêu cầu mới cần giải quyết đối với các quan hệ cấp địa phương giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhất là giữa các địa phương của Việt Nam đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với các địa phương của Trung Quốc. Do đó, Đoàn mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất các hình thức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước trong bối cảnh mới, phù hợp với tình hình hiện tại nhằm phát triển và duy trì các cặp quan hệ kết nghĩa tốt đẹp giữa các địa phương hai nước.



Điểm lại các dấu mốc, các sự kiện ngoại giao quan trọng giữa hai nước thời gian gần đây, ông Phan Anh Sơn cho biết, thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, đối ngoại nhân dân luôn được xác định là một trong những kênh ngoại giao quan trọng đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Do vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy, vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.



Liên quan đến vấn đề sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập địa giới đơn vị hành chính, ông Phan Anh Sơn khẳng định, đây là giai đoạn Việt Nam đang tiến hành các bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm phát huy tính hiệu quả, mang lại lợi ích cho mọi người dân. Giai đoạn cuối những năm 80, đầu những năm 90, Trung Quốc cũng đã tiến hành cuộc tinh gọn bộ máy và việc này đã tạo ra hiệu quả rất cao trong những năm tiếp theo. Trong quá trình phát triển, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, hai nước có thể trao đổi những kinh nghiệm quý giá để cùng học tập, cùng phát triển đất nước nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến và thay đổi nhanh chóng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang đặt ra những yêu cầu tất yếu, khách quan cần đáp ứng để phát triển…



Về các hình thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước trong bối cảnh mới, ông Phan Anh Sơn đề xuất các hình thức để tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc căn cứ vào tình hình thực tế có thể tham khảo và áp dụng. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có thể gửi thư, công hàm đến các địa phương đã thiết lập quan hệ kết nghĩa tại Việt Nam để giữ mối liên kết, duy trì mối quan hệ kết nghĩa đã được thiết lập trước đó. Bên cạnh đó, các địa phương của Trung Quốc cũng có thể thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kết nối với các cơ quan địa phương của Việt Nam nhằm tiếp tục duy trì mối quan hệ kết nghĩa… Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan địa phương của Trung Quốc để duy trì các cặp quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước. Đây cũng chính là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ trên kênh đối ngoại nhân dân với nước láng giềng Trung Quốc.



Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các đề xuất trên, ông Nguỵ Nhiên nhấn mạnh, tất cả các hình thức đã được ông Phan Anh Sơn đề xuất đều phù hợp với đặc điểm quan hệ giữa các địa phương hai nước trong bối cảnh mới. Các đề xuất này đều có chung mục đích là giúp tăng cường, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần vun đắp cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo lại lãnh đạo cấp trên để xin ý kiến áp dụng các hình thức phù hợp nhất với tình hình thực tế của địa phương./.