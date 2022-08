Tăng cường hợp tác du lịch giữa Lào Cai và Ấn Độ

Ông G.D. Bairwa, Trợ lý Giám đốc Văn phòng Du lịch Ấn Độ tại Singapore cho biết, Ấn Độ là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới với nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên đa dạng. Do đó, những địa điểm tâm linh, di sản văn hóa thế giới là những điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với vẻ đẹp vượt thời gian cùng các trải nghiệm độc đáo.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng nêu rõ, Lào Cai có trên 1.000 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 50 khách sạn quy mô từ 3 - 5 sao, trên 20.000 phòng nghỉ, trong đó nhiều khách sạn có quy mô và đẳng cấp quốc tế, với 35 khu, điểm du lịch. Trong đó nổi bật là hệ thống các khách sạn tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế như: Silk Path - khách sạn 5 sao được trang Trip Advisor đánh giá khách sạn tốt nhất của tốt nhất thế giới (Best of the Best), Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge của Sa Pa tự hào có mặt trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới do National Geographic bình chọn; Khu vui chơi giải trí cáp treo Fansipan Legend được tổ chức Kỷ lục Thế giới - Guinness World Record trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness là: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1410m) và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6292.5m).

[https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/hoang-lien-son-%E2%80%93-diem-den-hap-dan-cua-the-gioi-nam-2019-195876.html]

Đường giao thông ở Lào Cai được đầu tư đồng bộ giúp kết nối và đưa du khách đến các điểm đến du lịch hàng đầu như Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Bảo Yên,… Hiện nay, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thiện, giúp du khách có thể đến Lào Cai từ Hà Nội chỉ với 4 giờ xe ô tô. Cảng hàng không Sa Pa được khởi công xây dựng năm 2022 (dự kiến hoàn thành năm 2025 và đạt công suất 3 triệu lượt khách/năm) sẽ giúp du khách Ấn Độ dễ dàng đến Lào Cai chỉ với 5 giờ bay.../.